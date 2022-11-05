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Законодательство РК

Очередное заседание комиссии по демонополизации экономики провели в правительстве

заседание по демонополизации экономики РК Фото: пресс-служба премьер-министра
Специальная рабочая группа будет проверять законность выдачи лицензий на геологическую разведку, сообщает Zakon.kz.

На заседании под председательством Алихана Смаилова рассмотрели вопрос законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых, информирует пресс-служба премьер-министра.

Для анализа правомерности этих решений создадут специальную рабочую группу.

В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, фонда "Самрук-Казына".

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