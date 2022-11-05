Туман, метель и гололед ожидаются в Казахстане в воскресенье

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и десяти областях страны на 6 ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане синоптики прогнозируют ветер юго-западный, западный временами, порывы 15 м/с.

На севере Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром поземка, на дорогах гололедица. Ветер западный ночью, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юго-западе, днем на юго-востоке Мангистауской области сильный дождь. На севере, востоке, юге области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на севере, юге, западе области 15-20 м/с. В Актау днем ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере Актюбинской области туман. В Актобе утром туман.

Ночью на востоке Карагандинской области туман.

На севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области туман. Ветер восточный на горных перевалах, 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге и в горных районах Жетысуской области туман. Ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области снег. На севере, юге, востоке области гололед, низовая метель. Ветер западный ночью, 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске гололед, низовая метель. Ветер западный, 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

На севере, западе Западно-Казахстанской области туман, гололед. В Уральске ночью и утром туман, гололед.

На севере Павлодарской области гололед. Ветер западный, ночью на севере области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Атырауской области туман, гололед. В Атырау ночью и утром туман.