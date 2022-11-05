В Мангистау заработает комплекс по переработке бытового мусора

Комплекс по переработке отходов находится в 52 км от Актау, в Тупкараганском районе. Изначально предприятие работало в области переработки нефтеотходов, сообщает Zakon.kz.

До конца 2023 года функционал компании увеличится – она станет готова перерабатывать также бытовой мусор: пластик, электронику и автопокрышки, информирует Центр общественных коммуникаций.

В Мангистау, по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, комплексно ведутся работы по сортировке и утилизации твердых бытовых отходов.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Глава государства, находясь в Мангистау с рабочим визитом, поручил создать целостную инфраструктуру сбора, сортировки и переработки твердых бытовых отходов, а также привести полигоны в соответствие с нормативными требованиями.

До конца 2023 года в 52 км от Актау должен заработать полигон с комплексом переработки ТБО на 20 га. Проект будет реализовываться предприятием ТОО "Ecsad" за счет частных инвестиций. Стоимость проекта составила 700 млн тенге. Комплекс будет перерабатывать твердые бытовые отходы, пластик, электронику, сточные воды, автопокрышки, древесину.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Компания использует три метода утилизации и переработки отходов: термический, биологический и физико-химический. Проект направлен на защиту окружающей среды, так как переработка отходов дает возможность сэкономить ресурсы планеты, на которой мы живем. Многие отходы, попадая в окружающую среду, загрязняют ее на долгие годы вперед. Руководитель TOO "Ecsad" Азамат Таганов

Работы по сортировке и утилизации отходов ведутся в Актау, Жанаозене, Каракиянском и Бейнеуском районах.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В 2021 году в области было собрано 132 360 тонн твердых бытовых отходов, из них отсортировано 35 787 тонн. Во втором полугодии 2022 года отсортировано и отправлено на переработку 125 тыс. тонн отходов.

Всего в области функционирует 12 пунктов приема отходов, работают более 10 субъектов малого бизнеса, занимающихся раздельным сбором и сортировкой отходов.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Также планируется строительство полигона в Мунайлинском районе: инвестор изъявил желание открыть площадку по сбору и переработке строительных отходов. Компетентные ведомства решают вопрос о предоставлении земельного участка.