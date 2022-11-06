Абзал Ажгалиев завоевал "серебро" Кубка мира в США
Казахстанский спринтер закончил соревнования с результатом 41.054 секунды. А победил здесь представитель Канады Максим Лаун (40.946), на третьем месте пьедестала почета – Ли Джун-Со из Южной Кореи (41.350).
На этой же дистанции, но уже в финале, другой казахстанец Денис Никиша занял третье место со временем 40, 766.
Помимо этого, у казахстанской команды есть шансы стать призерами в других программах этапа Кубка мира в США.
В мужской эстафете на 5000 метров казахстанская четверка в составе Адиля Галиахметова, Нуртилека Кажгали, Денис Никиша и Еркебулана Шамхунова прошла в финал.
Также увидим в финале женскую сборную Казахстана в эстафете на 3000 метров. Честь страны там представят Яна Хан, Ольга Тихонова, Алина Ажгалиева и Анастасия Астраханцева.
Финалы состоятся в ночь с 6-го на 7 ноября на льду Солт-Лейк-Сити.
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