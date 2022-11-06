В Актобе полиция предотвратила стычки между футбольными болельщиками
Фото: pixabay
В Актобе состоялся футбольный матч между командами "Актобе" и "Кайрат". На Центральный стадион поддержать свою команду пришли более 12 тыс. актюбинцев. Во время матча начались стычки между болельщиками, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП Актюбинской области, полиции удалось своевременно взять ситуацию под контроль.
Порядок не нарушен. Болельщики, поддавшись эмоциям, выражались нецензурной бранью, с ними полицейские провели профилактическую беседу, так- же Федерация футбола РК примет свое решение. Всех актюбинцев поздравляем с победой, – отметили в ведомстве.
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