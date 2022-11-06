В Актобе полиция предотвратила стычки между футбольными болельщиками

Фото: pixabay

В Актобе состоялся футбольный матч между командами "Актобе" и "Кайрат". На Центральный стадион поддержать свою команду пришли более 12 тыс. актюбинцев. Во время матча начались стычки между болельщиками, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Актюбинской области, полиции удалось своевременно взять ситуацию под контроль. Порядок не нарушен. Болельщики, поддавшись эмоциям, выражались нецензурной бранью, с ними полицейские провели профилактическую беседу, так- же Федерация футбола РК примет свое решение. Всех актюбинцев поздравляем с победой, – отметили в ведомстве. Наслаждайтесь любимыми видами спорта с широкой линией от Parimatch. Новые игроки получают бонус до 70 000 тенге к первому пополнению! Читайте также В столице Южной Кореи поезд сошел с рельсов

Следите за новостями zakon.kz в: