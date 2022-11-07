Токаев: Важно сохранить озеро Караколь, куда прилетают фламинго

Выступая перед общественностью Мангистауской области 7 ноября, Касым-Жомарт Токаев заявил, что обеспокоен судьбой озера Караколь, сообщает Zakon.kz.

По его словам, уникальная достопримечательность Мангистауской области – искусственное озеро Караколь. Здесь останавливаются многие перелетные птицы, некоторые из них занесены в Красную книгу, например, розовые фламинго.

Между тем экологи отмечают, что озеро стало мелеть. Высказываются мнения, что это связано со строительством автомобильного моста через канал Шора. Есть разные пути решения данной проблемы.

Важно сохранить уникальный водоем. Одна из крайне актуальных проблем региона – опустынивание. Выветривание почв с каждым годом только усиливается. Движущиеся пески могут стать реальной угрозой существованию целых сел. Определенные работы по предотвращению опустынивания ведутся, но их эффективность незначительна. Касым-Жомарт Токаев

Как заявил президент, здесь показывает хорошие результаты высадка саксаула. Следует усилить меры по противодействию опустыниванию, в том числе с применением данного подхода. По экологическим вопросам региона необходимо тесно взаимодействовать с независимыми экологами, общественными организациями и представителями профсоюзов. Важно привлечь к этой работе высококвалифицированных международных экспертов.

Также Касым-Жомарт Токаев высказался о рекультивации хвостохранилища "Кошкар-Ата". По словам президента, на площади 66 квадратных километров размещено более 100 млн тонн отходов. По его поручению в прошлом году начата масштабная рекультивация. Финансирование первого этапа проекта, рассчитанного до 2024 года, обеспечивается в полном объеме. Необходим тщательный контроль проводимых работ.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, уполномоченным органам уже сейчас нужно начать прорабатывать реализацию второго этапа проекта. Также следует ликвидировать несанкционированные свалки и карьеры в Шетпе.

Президент поручил разработать специальную программу по утилизации данных отходов. Особое внимание нужно уделить утилизации и захоронению опасных химических отходов ликвидированного ТОО SAT Operating Aktau, а также радиационных отходов бывшего Химико-гидрометаллургического завода.

По словам главы государства, данные отходы могут представлять угрозу здоровью граждан и окружающей среде.