Профсоюзы должны быть сильные – Мейрам Кажыкен о своей предвыборной программе

Кандидат в президенты Республики Казахстан Мейрам Кажыкен рассказал о своей предвыборной программе, сообщает Zakon.kz.

Единение – основа процветания. Это основа моей предвыборной программы. Программа нацелена на создание равного доступа к возможностям для развития способностей и их реализации. Особое внимание уделено молодежи. Им создавать современное общество, где главные ценности – это свобода, достоинство и благополучие Человека. Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен

Гармоничное развитие культурных традиций разных этносов, формирующих единый казахстанский народ. Через культуру внедрение толерантности и патриотизма.

Просвещенный Человек – фактор перемен. Формирование современного Человека предполагает повышение качества образования на всех его уровнях. Главная его функция – просвещение. Другая функция – развитие способностей, формирование профессиональных компетенций на протяжении всей жизни.

Гарантируется равный доступ к качественному образованию. Меры: повысить качество образования; прекратить разделение школ на простые и элитные. Особое внимание – подготовке школьных учителей. Высшее и послевузовское образование будут существенно модернизированы. Важно обеспечить оптимальное соотношение между платным и бесплатным университетским образованием. Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен

Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен отдельно остановился на основном тезисе "правовое государство".

Правовое государство – означает неукоснительное исполнение органами государственной власти норм законов. Правовое государство – это также и равенство всех перед законом. Одной из реформ будет сокращение звеньев принятия решений и их исполнения, что означает максимальную децентрализацию государственного управления. Произойдет значительное сокращение функций организаций центрального уровня, получит развитие система государственного управления регионов. Расширятся права акимов на самостоятельное принятие решений. Сильные регионы – сильная республика. Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен

Децентрализация государственного управления даст желаемые результаты лишь тогда, когда народ сам будет избирать акимов. Это обеспечит вовлеченность граждан в принятие жизненно важных решений и повысит степень подотчетности местной исполнительной власти перед населением. Одновременно будет реформирована представительная ветвь власти.

Правопорядок держится на законопослушности граждан. Она начинается с тех, кто по долгу службы должен обеспечивать законность. Ответственно заявляю, что будет обеспечена законность и максимальная прозрачность деятельности правоохранительных органов, независимость судебной власти, гласность фактов нарушения законов государственными служащими, усилена борьба с коррупцией и достигнута неотвратимость наказания. Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен

Также Мейрам Кажыкен отдельно остановился на работе профсоюзных организаций. Он рассказал, что в стране нужно формировать сильные профсоюзы.

Профсоюзы – наиболее многочисленная часть гражданского общества. Будут созданы условия для формирования независимых сильных профсоюзов. Они будут вовлечены в принятие политических решений в качестве общественных организаций, выражающих интересы Человека труда. Будут созданы условия для формирования организаций предпринимателей отраслевого и национального уровня, способных реально влиять на развитие предпринимательства. Предприниматели будут участвовать в создании новой современной модели экономики, где не будет места для олигархов и олигополий. Получит развитие институт социального партнерства. Будет принят закон "О социальном партнерстве", предусматривающий расширение сферы применения диалога сторон. Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен

Главный принцип социальной политики – обеспечение Человеку и его семье достойного уровня жизни. Семья, как основная ячейка общества, будет обеспечена надлежащей социальной защитой, необходимой и достаточной для всестороннего развития. Для семей, не имеющих достаточных средств для покупки жилья, будет предоставлено социальное, уверен он.

Произойдет поэтапное повышение минимальных государственных социальных стандартов и норм социального обеспечения. Важнейшим социальным стандартом является минимальный размер заработной платы. Будут законодательно закреплены методы ежегодного расчета и индексации, а также согласования и утверждения его величины. Осуществится реформирование национальной системы оплаты труда путем разработки и принятия соответствующих норм законодательства. Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен

Будет улучшена национальная пенсионная система с сохранением ее смешанной модели. Снизится пенсионный возраст женщин без ухудшения их благосостояния. Будет решен вопрос раннего выхода на пенсию работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, заверил Мейрам Кажыкен.

В условиях нарастания внешних угроз актуализируется задача укрепления национальной безопасности страны, ее обороноспособности. Крайне важно принятие новой военной доктрины, предусматривающей комплекс неотложных мер: модернизация вооружения, совершенствование системы государственного оборонного заказа и мобилизации, вопросы подготовки кадров. Получит всемерную поддержку программа создания казахстанской оборонной промышленности. Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен

Дорогие сограждане! Это весьма краткое изложение моей предвыборной программы. Она направлена на масштабные социальные, экономические и политические реформы, которые улучшат благополучие и повысят благосостояние всех казахстанцев.