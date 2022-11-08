Чем отличаются предвыборные программы кандидатов в президенты Казахстана

До выборов президента осталось чуть меньше двух недель. А значит, пора задаться вопросом: чем все-таки отличаются и в чем схожи предвыборные программы кандидатов в президенты Казахстана?

Очевидно, что политик, громко заявивший о себе и принявший решение баллотироваться на пост президента РК, должен чем-то покорить своих избирателей. И первое, что он должен представить на суд электората – это его предвыборная программа, которая не просто является обязательным документом, но и позволяет избирателям определить политический курс кандидата, его задачи и идеи.

Конечно, можно сказать, что избиратели голосуют не за программы, а за личности. Однако любой кандидат, как личность, как бы хорош он ни был, прежде всего, должен позиционировать себя как политик, стремящийся завоевать широкую поддержку населения и обеспечить себе условия для победы на выборах. А иначе, зачем тогда вообще выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства?

Кандидату в президенты во время предвыборной агитации необходимо, прежде всего, показать, что он знает настроения в обществе, обеспокоен теми же проблемами и предлагает реальную и конкретную программу действий по улучшению жизни граждан страны. Давайте подробнее разберем каждую программу кандидатов в президенты.

Предвыборная программа Касым-Жомарта Токаева

Первое, что привлекает внимание избирателя в программе действующего главы государства – это обращение кандидата к своим соотечественникам и предложение действовать вместе, сообща.

Уважаемые соотечественники! – начинает свою программу Токаев. А в завершении ее он предлагает: "Давайте вместе построим Справедливый Казахстан – страну возможностей и прогресса!

В программе также особо выделено, что кандидата в президенты выдвинула Народная коалиция, объединившая парламентские партии и крупные общественные организации.

Предлагая свое видение развития Казахстана в ближайшие семь лет, Касым-Жомарт Токаев полно и всесторонне охватывает наиболее важные моменты для государства и общества. Он говорит об аспектах внутренней и внешней политики, реформах в судебной системе и политической модернизации; большое внимание уделяет экономическому развитию страны и социальной сфере.

При этом Токаев четко выделяет главную цель и расставляет ориентиры, как бы предупреждая: "Политическая модернизация страны необратима".

Планирую инициировать кардинальные изменения в экономике, социальной сфере, региональной политике. Реформы станут эффективным ответом на чаяния народа и обеспечат устойчивость нашей страны в условиях беспрецедентных внешних вызовов. Наша главная цель – построить Справедливый Казахстан. Для этого нужно учесть и исправить ошибки прошлого, решить накопившиеся проблемы, – заявляет он.

В программе есть и, так называемый, "образ врага" – необходимый инструмент в политике, позволяющий консолидировать социальные группы против неких "чуждых" государству элементов и мешающих дальнейшему развитию страны.

Государство покончит с монополиями и обеспечит справедливое распределение доходов. … Олигополический капитализм в Казахстане породил социальное неравенство и дисбаланс внутреннего рынка. …Недобросовестная деятельность монополистов препятствовала росту реальных доходов граждан, загоняла их в "ловушку бедности", не давала укрепиться среднему классу, – говорится в предвыборной программе Токаева.

Вся программа буквально пронизана заявлениями – Справедливый Казахстан, справедливое государство, справедливая экономика, справедливое общество. Это немного вызывает раздражение, но очевидно, что кандидат позиционирует себя как борец за справедливость, и постоянное напоминание об этом очень хороший ход, поскольку он срабатывает как "25 кадр", позволяя электорату легко запомнить три взаимосвязанных принципа новой государственной политики Токаева: "Справедливое государство – Справедливая экономика – Справедливое общество".

Не забывает кандидат в своей программе и о нуждах населения: вопрос нехватки чистой воды, обеспечение сельских жителей услугами профессиональной медицины, инвестиции в образование, воспитание детей, проблемы фермеров, безопасность на улицах, развитие научного потенциала и пр. Все это наглядно демонстрирует то, что кандидат знает не понаслышке о чаяниях и проблемах своего народа. И это вызывает доверие к кандидату как к личности, и к его программе.

В целом стиль программы лаконичный, официально-деловой и четко структурированный.

В каждом подразделе предлагается:

общее введение к каждому разделу;

разбивка каждого раздела на пункты;

обоснование важности этого пункта программы;

цель, которую этот пункт должен помочь решить;

принципы/условия, которые будут созданы для достижения цели;

пошаговые действия для достижения обозначенных целей и задач.

Такой подход демонстрирует, что кандидат обладает опытом, знаниями и учитывает конкретную ситуацию (в зависимости от описанного блока), и тоже положительно сказывается на образе кандидата, позволяя избирателю определить, что он отдает свой голос за конкретные решения.

Новизна программы заключается в озвучивании целого ряда направлений:

– новая избирательная система – по партийным спискам и одномандатным округам;

– масштабирование проекта "Бюджет народного участия" до уровня городов районного значения и сел;

– право проверки каждого отмененного судебного акта судебным жюри;

– внедрение механизма увеличения минимальной заработной платы в зависимости от уровня инфляции;

– либерализация трудового законодательства для развития новых форм найма: дистанционной работы, гибкого рабочего графика, частичной занятости, фриланса;

– идентификационные карточки для школьников, используемые как пропуск, средство оплаты, замена тяжелым рюкзакам;

– бесплатный доступ к мировым цифровым библиотекам студентам.

Если проводить количественные анализ программы кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева, то программа выглядит следующим образом:

- знаки с пробелами – 41 475;

- абзацы – 356;

- страницы (если использовать стандартный шрифт) – 19;

- количество разделов – 4;

- количество подразделов – 18

Предвыборная программа Жигули Дайрабаева

Кандидат в президенты РК от партии "Ауыл" начинает свою программу несколько сумбурно. Непонятно к кому обращена данная программа, поскольку в ней нет обращения к избирателям.

Нынешняя избирательная кампания в Казахстане проходит на фоне быстро меняющегося мира, и в то же время, под знаком развернувшейся в республике эрой публичной политики. Наша страна всецело демонстрирует традиционную приверженность согласию и миру внутри, а также мягкую созидательную дипломатию во внешнем пространстве, – начинает свою предвыборную программу Жигули Дайрабаев.

Вместе с тем, кандидат в президенты играет на национальных чувствах казахстанцев. Он "твердо убежден, что каждый казахстанец, кто свято чтит наследие предков и искренне переживает за будущее нации", поддержит его инициативы. Таким образом, можно сделать вывод, что кандидат обращается не ко всему электорату, а лишь к определенной его части, как он сам отмечает – к приверженцам степной демократии.

Основная цель кандидата – создание нового Казахстана, основанного на максимальной реализации наших главных национальных преимуществ: принципов степной демократии, высокой духовно-нравственной культуры, сильной аграрной отрасли и крепких регионов.

В своей программе кандидат опускает такие важные для развития государства сегменты, как промышленность, финансы, внешняя политика, безопасность, медицина, наука и пр.

Сомнительно, что в стране, обладающей запасами полезных ископаемых всей таблицы Менделеева, следует делать лишь упор на развитие аграрного сектора, но, тем не менее, можно предположить, что в сельской местности ориентированной на сельскохозяйственный сектор в цело положительно воспримут идеи кандидата.

Сегодня АПК может стать основой индустриализации страны, развитие которого даст мультипликативный эффект для всех отраслей экономики. Создание 1 рабочего места в сельском хозяйстве позволяет открыть 7-8 рабочих мест в смежных отраслях. Я твердо намерен превратить Республику Казахстан в аграрную державу, – заявляет кандидат в президенты Жигули Дайрабаев.

По мнению кандидата, новая политика Казахстана должна базироваться на трех компонентах: прагматичности главы государства, мудрости его окружения и верховенства справедливости в гражданском обществе.

Стиль программы – публицистический. Программа использует популистские, но не теряющие актуальность тезисы – власть народу, культ профессии учителя, развитие регионов, борьба с коррупцией, рост статуса госязыка и другое.

Отрицательным моментом данной программы, можно было бы назвать отсутствия в ней путей решения на поставленные задачи.

Вместо того кандидат в президенты утверждает: "Я буду добиваться…":

реализации на практике главного принципа Конституции РК – власть принадлежит народу;

повышения роли и значимости человека труда, создания культа профессий учителя, медика и защитника отечества, обеспечения данным категориям работников заработной платы, достойной потребности в современных условиях;

равного и справедливого распределения всеобщих благ между центром и регионами;

максимальной прозрачности процесса бюджетного планирования, деятельности национальных и квазигосударственных компаний, управления Национальным фондом и пенсионными активами и пр.

Однако при этом кандидат в своей программе не объясняет, каким образом он будет всего этого добиваться. Задачи поставлены, но решения нет.

В программе кандидата есть "образ врага" – авторитарная система, которая "пробудила в обществе стремление к построению совершенно новой формации управления государством". Однако при этом все предвыборная программа кандидата завязана на действиях самого главы государства. А что это, как не возвращение к авторитаризму? Ведь в программе ничего не говорится о реформах самой власти или передачи ее (хотя бы отчасти) высшему представительному и законодательному органу государства.

Если проводить количественные анализ программы кандидата в президенты Ж.Дайрабаева, то программа выглядит следующим образом:

- знаки с пробелами – 8 249;

- абзацы – 41;

- страницы (если использовать стандартный шрифт) – 4;

- количество разделов – 4;

- количество подразделов – 0.

Предвыборная программа кандидата в президенты от ОСДП Нурлана Ауесбаева

Кандидат от социал-демократов в самом начале своей предвыборной программы четко обозначил свои ориентиры, заявив в заголовке, что он кандидат, выдвинутый от Общенациональной социал-демократической партии.

Также как у предыдущего кандидата в программе Нурлана Ауесбаева нет конкретного обращения к избирателю. И свою предвыборную программу кандидат от ОСДП начинает с критики и создания "образа врага" – олигархов, коррупции, квазигосударственных компаний, неэффективной системе управления.

Он подчеркивает, что сырьевая зависимость сохраняется, везде тотальная коррупция, экономика находится в руках олигархов или квазигосударственных компаний, а народ с каждым годом становятся только беднее.

Мы нуждаемся в радикальном пересмотре социального порядка. …Нам необходимо вернуть общество, бизнес и государство в состояние баланса: когда граждане снова станут выгодоприобреталями, а бизнес сможет честно работать и платить налоги, не боясь преследования и давления олигархата или государства, – заявляет кандидат в президенты, обозначая основную задачу.

Также в отличие от программ других кандидатов в президенты, данная предвыборная программа не является имиджевой для конкретного кандидата. В ней нет ярко выраженного "я", но есть формулировки – "мы считаем", "мы должны", "мы поддержим", "мы займемся" и пр. И в этом ее принципиальное отличие.

Также как и в программе Касым-Жомарта Токаева, в программе кандидата от ОСДП есть четкое разделение на блоки, где прописаны действия, которые намерены провести сторонники кандидата. К примеру, блок "Политические реформы и борьба с коррупцией", помимо уже заявленных действий в названии, предусматриваются такие задачи, как: разделение власти между президентом и парламентом, упразднение сената, но увеличение количества депутатов в мажилисе, которые в свою очередь будут формировать правительство. Президенту здесь отводится роль "свадебного генерала", который "будет лишь символически утверждать состав кабинета министров".

В программе говорится, что одновременно с реформой формы правления будет проводиться активная борьба с системной коррупцией. При этом ставка делается на обязательные публичные декларации о доходах и расходов представителей власти, открытый бюджет, антикоррупционные журналистские расследования. Но самое интересное то, что по задумке ОСДП, "коррупционные преступления будут караться максимальными сроками без права досрочного освобождения". Однако, в самой программе ничего не говорится о судебной реформе и изменениях в законодательной системе.

Зато объемно прописывается блок борьбы с олигархической экономикой.

Олигархат перестанет быть опорой экономики страны. Мы вынудим крупных бизнесменов, нажившихся на приватизации 90-е годы, провести IPO и распределить активы среди средних предпринимателей, которые станут новым хребтом нашей экономики, – говорится в программе кандидата от ОСДП.

Есть в программе и блоки о социальной политике, где упор делается на медицинское обслуживание и образование, но при этом игнорируется наука, технологии и культура, и прочие ключевые факторы необходимые для полноценного развития государства.

Также в программе есть намерение – во внешней политике "оставаться твердым сторонником неучастия в агрессивных военных блоках", жесткого пересмотра участия Казахстана в интеграционных процессах"; обещание пересмотра жилищных программ и реформ в системе безопасности. А заявление: "Мы искореним бытовое насилие, перестанем гоняться за мелкими наркокурьерами, а откроем охоту за крупными наркоторговцами и обновим полицейские кадры".

Программа предусматривает радикальные масштабные изменения в короткий срок, что в целом довольно сложно организационно.

Если проводить количественные анализ программы кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева, то программа выглядит следующим образом:

- знаки с пробелами – 10 533;

- абзацы – 51;

- страницы (если использовать стандартный шрифт) – 4;

- количество разделов – 5;

- количество подразделов – 0.

Предвыборная программа кандидата в президенты Мейрама Кажыкена

Кандидат выдвинут от содружества профсоюзов "Аманат".

Программа кандидата интересна, поскольку сходу заявляет, что в фокусе находится "Человек". Кандидат в президенты Кажыкен считает, что "основой процветания является – единение". Программа нацелена на создание всем равного доступа к возможностям для развития способностей и их реализации в жизнедеятельности. Особое внимание молодежи – кому предстоит создавать современное общество, главными ценностями которого являются свобода, достоинство и благополучие Человека.

Беру на себя всю полноту ответственности за то, что Программа будет реализована посредством законодательства и государственных политик в течение президентского срока. Буду регулярно, не реже одного раза в квартал, лично, без посредников, отчитываться перед избравшим меня народом, – обещает кандидат в президенты.

В отличие от других кандидатов, Кажыкен с самого начала делает упор на язык. В первом блоке "Культура единения", он не говорит о культуре как таковой, а заявляет: "Казахский язык займет достойное место среди мировых языков". Таким образом, он демонстрирует, что ориентируется в основном на казахскоязычный электорат и ту часть населения, которая выступает за поддержку казахского языка.

Однако затем кандидат уточняет, что "любой язык мира в Казахстане будет иметь равные права в качестве инструмента социальной коммуникации".

Он также считает, что "через культуру будут внедряться толерантность, гражданственность и патриотизм. Будет обеспечено бесконфликтное сосуществование и гармоничное развитие культурных традиций разных этносов, формирующих единый казахстанский народ, а вместе с ним и единую казахстанскую нацию".

Правда, каким образом все это будет достигаться, в самой программе не объясняется. В целом, предвыборная программа охватывает целый ряд важных для развития страны блоков: развитие системы образования, справедливое правовое государство, правопорядок, обороноспособность и нацбезопасность, развитие гражданского общества, социальную политику, модернизацию модели экономики, внешнюю политику. Однако все в этих блоках прописано как-то тезисно, и в результате создается ощущение, что это не предвыборная программа кандидата, а заготовка к большой статье, где проблемы даже не анализируются, а просто фиксируются и не находят решения.

Положительным моментом в данной программе является то, что в отличие от всех предыдущих кандидатов в президенты, за исключением Токаева, Кажыкен упоминает защиту прав лиц с особыми потребностями.

Есть в данной программе и новые идеи: преодоление практики разделения школ на простые и элитные, отказ от селективных мер поддержки крупного бизнеса, ограничение иностранной частной собственности. Однако дать полную оценку данной предвыборной программе кандидата затруднительно из-за большого объема абстрактных мер и отсутствия целевых показателей.

Если проводить количественные анализ программы кандидата в президенты Мейрама Кажыкена, то программа выглядит следующим образом:

- знаки с пробелами – 22 461;

- абзацы – 62;

- страницы (если использовать стандартный шрифт) – 7;

- количество разделов – 8;

- количество подразделов – 13.

Предвыборная программа кандидата в президенты Салтанат Турсынбековой

Кандидат выдвинута от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол".

Стиль программы официально-деловой, лаконичный. Это четко структурированный документ, состоящий из пяти направлений:

- судебно-правовая реформа и общественная безопасность,

- демократизация институтов власти. Модернизация политической системы,

- развитие гражданского общества,

- укрепление института семьи,

- закрепление устойчивых правовых механизмов поддержки бизнеса и развития экономики.

В каждом блоке прописаны задачи, которые соответствуют заявленной теме.

В отличие от других кандидатов в президенты, Салтанат Турсынбекова начинает с того, что знакомит потенциального избирателя со своей биографией.

Я – Турсынбекова Салтанат. Выросла в многодетной семье, где родители на собственном примере прививали нам простые человеческие качества…. Свою трудовую деятельность начала с профессии школьного учителя, – рассказывает кандидат в президенты.

Такой биографический экскурс имеет положительный эффект, который создает образ простого человека, такого же, как и все, и тем самым привлекает избирателя.

Новые предложения предусматривают:

- разработку и принятие закона о "О частной детективной деятельности";

- нормы об уголовной ответственности должностных лиц, имущество которых не соответствует их доходам,

- повышение зарплат учителям и врачам до уровня окладов акимов региона,

- развитие форм государственной поддержки для молодежи, находящейся в исправительных учреждениях, освобожденных из мест лишения свободы.

Если проводить количественные анализ программы кандидата в президенты Салтанат Турсынбековой, то программа выглядит следующим образом:

- знаки с пробелами с 11 270;

- абзацы – 35;

- страницы (если использовать стандартный шрифт) – 4;

- количество разделов – 2;

- количество подразделов – 5.

Предвыборная программа кандидата в президенты Каракат Абден

Кандидат выдвинута от Национального альянса профессиональных социальных работников.

Каракат Абден также как и Касым-Жомарт Токаев прямо обращается к своим соотечественникам.

Дорогие соотечественники! – заявляет она и делает акцент на то, что все мы являемся активными участниками великого исторического процесса — становления нашей страны и дальнейшего укрепления ее государственности.

При этом в своей предвыборной программе она устанавливает четкий ориентир: "Я знаю, что нужно семье, обществу и Родине!". Это заявление проходит красной нитью по всей предвыборной программе кандидата в президенты.

"Основа и опора нашей Родины – это семья. Именно семья должна стать "хэдлайнером" в деле строительства цивилизованного общества", – заявляет Каракат Абден.

Также в предвыборной программе кандидата нет ни четких задач, ни идей по развитию различных сфер экономики страны, по внешней и внутренней политике государства. Не уделяет должного внимания кандидат и вопросам безопасности, развитию науки, образования, проблемным вопросам в регионах страны и пр.

Моя предвыборная программа социально ориентирована, – утверждает кандидат, но при этом не дает конкретного видения социально-важных проблем, а делает упор на роли женщины в обществе, образовании и частично вопросы культуры.

В целом данная предвыборная программа написана в абстрактном, публицистическом стиле, что мешает дать оценку осуществимости идей кандидата.

Если проводить количественные анализ программы кандидата в президенты К.Абден, то программа выглядит следующим образом:

- знаки с пробелами – 13 058;

- абзацы – 80;

- страницы (если использовать стандартный шрифт) – 7;

- количество разделов – 9;

- количество подразделов – 2.

Вывод

В целом большинство кандидатов направили свои программы на определенную часть электората.

Их отличие друг от друга заключается в том, что одни выбрали официально-деловой стиль, другие сделали ставку на публицистический стиль. И то, и другое является положительным моментом, поскольку данные стили просты в изложении и понятны электорату:

– два кандидата предложили новую избирательную систему – по партийным спискам и одномандатным округам;

– многие кандидаты уделяют внимание социальным аспектам жизни казахстанцев и пр.

Привлекает не только стиль и информативная подача предвыборных программ кандидатов, но и то, что каждый из баллотирующихся на пост президента выделил что-то новое. Так, к примеру, Каракат Абден выделяет в своей программе вопросы семьи, общества, роли женщины в обществе и семье и пр.

Салтанат Турсынбекова предлагает выработать и внедрить нормы об уголовной ответственности должностных лиц, имущество которых не соответствует их доходам разработку, а также принять закон о "О частной детективной деятельности", что ранее в Казахстане не применялось.

Мейрам Кажыкен упоминает защиту прав лиц с особыми потребностями, а также затрагивает вопросы языка, разделения школ на простые и элитные, вопросы поддержки крупного бизнеса и ограничения иностранной частной собственности.

Нурлан Ауесбаев допускает в программе резкость и эмоциональность, что может быть положительно воспринято частью электората. Он также отмечает целый ряд новшеств, к примеру, упразднить Сенат и ввести в каждом населенном пункте открытый бюджет, в котором онлайн в режиме реального времени будут отражены все движения государственных средств.

Жигули Дарайбаев помимо играющих и привлекательных для простого населения высказываний – власть народу, культ профессии учителя, развитие регионов, борьба с коррупцией, делает ставку на АПК, что в целом может вызвать интерес у сельских жителей страны, занятых в сельскохозяйственном секторе.

Касым-Жомарт Токаев помимо уже существующих направлений развития страны, также выдвигает новые идеи, такие как масштабирование проекта "Бюджет народного участия" или либерализация трудового законодательства для развития новых форм найма.

Таким образом, каждая программа кандидатов в президенты по-своему интересна, чем собственно и привлекает внимание избирателей.