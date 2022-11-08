Установлена цена на продажу футбольного клуба "Ливерпуль"

Владелец английской футбольной команды "Ливерпуль" Джон Генри назвал сумму, за которую готов распрощаться с клубом. Американcкий бизнесмен планирует продать "Салаха и компанию" за 4,6 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror Джон Генри уже получил первое предложение по "Ливерпулю", но имя возможного покупателя пока не раскрывается. По информации некоторых источников, среди будущих владельцев "Ливерпуля" числятся бизнесмены с Ближнего Востока и один из богатейших людей Великобритании - Джим Рэтклифф.

Джон Генри стал владельцем "Ливерпуля" 12 лет назад. За этот период "красные" выиграли Лигу чемпионов (2019), АПЛ (2020), Суперкубок УЕФА (2019), Кубок Англии (2022), Суперкубок Англии (2022), Кубок английской лиги (2012, 2022).

В прошлом сезоне подопечные Юргена Клоппа проиграли в финале Лиги чемпионов мадридскому "Реалу". Этот же финальный поединок по воле судьбы теперь повторится в 1/8 финала ЛЧ нынешнего сезона.

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