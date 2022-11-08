Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Установлена цена на продажу футбольного клуба "Ливерпуль"

Футбол Продажа Ливерпуля Фото: Instagram/liverpoolfc
Владелец английской футбольной команды "Ливерпуль" Джон Генри назвал сумму, за которую готов распрощаться с клубом. Американcкий бизнесмен планирует продать "Салаха и компанию" за 4,6 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror Джон Генри уже получил первое предложение по "Ливерпулю", но имя возможного покупателя пока не раскрывается. По информации некоторых источников, среди будущих владельцев "Ливерпуля" числятся бизнесмены с Ближнего Востока и один из богатейших людей Великобритании - Джим Рэтклифф.

Джон Генри стал владельцем "Ливерпуля" 12 лет назад. За этот период "красные" выиграли Лигу чемпионов (2019), АПЛ (2020), Суперкубок УЕФА (2019), Кубок Англии (2022), Суперкубок Англии (2022), Кубок английской лиги (2012, 2022).

В прошлом сезоне подопечные Юргена Клоппа проиграли в финале Лиги чемпионов мадридскому "Реалу". Этот же финальный поединок по воле судьбы теперь повторится в 1/8 финала ЛЧ нынешнего сезона.

Наслаждайтесь любимыми видами спорта с широкой линией от Parimatch. Новые игроки получают бонус до 70 000 тенге к первому пополнению!

 

Читайте также

Хоккейный эксперт дал прогноз на матчи сезона Parimatch Pro Hokei Ligasy 2022

Алматы примет Чемпионат мира – 2022 по шахматам

Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Ливерпуль
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрологи, пары
Астрологи озвучили идеальную совместимость пар среди знаков зодиака
школьный класс
Асхат Аймагамбетов потребовал свести отчеты учителей до минимума
Умер основатель группы "Ласковый май"
Умер основатель группы "Ласковый май"
песок
Названы Топ-3 знака зодиака, представительницы которых становятся красивее с годами
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления