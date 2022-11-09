Некоторым казахстанцам спишут кредиты. Эксперты выступают против

До конца года планируется частичное списание по беззалоговым микрокредитам проблемной задолженности 107 тыс. заемщиков, полное списание долга по займам – 28 тыс., реструктуризация проблемной задолженности по кредитам – 432 тыс., сообщает Zakon.kz.

Эксперты финрынка против подобных механизмов решения проблемы.

Урегулируют задолженности 567 тысяч неплатежеспособных заемщиков

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, в прошлом году для ограничения роста проблемной задолженности введен законодательный порядок досудебного урегулирования задолженности по кредитам. В связи с этим в начале текущего года от микрофинансовых организаций (МФО) затребованы индивидуальные планы по снижению уровня проблемной задолженности граждан по микрокредитам.

"В рамках индивидуальных планов в 30 МФО, на долю которых приходится основной объем беззалоговых потребительских кредитов, до конца 2022 года планируется проведение мероприятий по урегулированию проблемной задолженности 567 тыс. неплатежеспособных заемщиков. В том числе реструктуризация проблемной задолженности на сумму 33,1 млрд тенге по кредитам 432 тыс. заемщиков, частичное списание по беззалоговым микрокредитам проблемной задолженности на сумму 800 млн тенге 107 тыс. заемщикам и полное списание долга на сумму 600 млн тенге по займам 28 тыс. заемщиков", – сообщили в ведомстве.

На сегодня порядок реструктуризации проблемной задолженности установлен законодательно. Снижение долговой нагрузки может проводиться по обращению заемщика. При этом условие реструктуризации определяются МФО на основе индивидуального анализа финансового положения заемщика, уровня его доходов, социального статуса и жизненных условий. Кроме того, МФО вправе самостоятельно реструктурировать проблемную задолженность в одностороннем порядке на улучшающих для заемщика условиях.

В случае полного или частичного списания проблемной задолженности формируются провизии, за счет которых покрываются убытки от списания. Отмечается, что информация о проведении реструктуризации отражается в кредитной истории заемщика.

Мнение экспертов

Казахстанские финансисты против подобных механизмов решения проблемы.

"Я сторонник рыночных подходов и того, чтобы финансовая система развивалась справедливо и сбалансированно. Мы за эти последние годы, к сожалению, уже сформировали балласт людей, которые получают кредиты, потом списывают. Это создает большое количество проблем для экономики в разных аспектах. К примеру, один аспект – это добросовестные заемщики. Почему одни люди добросовестно погасили и вернули, а другие должны постоянно пользоваться поддержкой государства? Почему регулятор сейчас готов решать за счет государства эти проблемы, почему не решали на стадии, когда скоринг, оценка заемщика? Это их прямая вина, что такая ситуация возникает с просроченными кредитами", – говорит финансист Бахт Ниязов.

Следующий аспект, по его мнению, – это сами банки. Государство через регулятора должно требовать с банков, чтобы они выдавали качественные кредиты, не создавали социальную среду для того, чтобы люди паразитировали, постоянно брали кредиты и не возвращали и им прощалось.

"Это вредная, популистская вещь. И я крайне негативно к этому сценарию отношусь. Но, к сожалению, он постоянно реализуется. На финансовой системе, банках это негативно отразится. Те люди, которые брали с умыслом не отдавать, они будут брать дальше, а добросовестные заемщики при этом остаются в положении проигравшего. Наоборот, их нужно поддерживать. А не тех, кто заведомо хочет получить кредит и не вернуть. Такая диспропорция никогда позитивно влиять не может и не позволит создать сбалансированную финансовую систему. Банки должны в любом случае заниматься просчетом этого риска, а не надеяться на то, что государство завтра придет и все опять всем спишет", – заключил Бахт Ниязов.

По мнению экономиста и финансиста Дармена Садвакасова, речь идет о массовом случае, большой социальной проблеме, и нужны системные меры решения.

Эксперт отмечает, что вопрос действительно очень сложный. Люди берут кредиты, соответственно, берут на себя обязательства и если по своим обязательствам не отвечают, а им прощают кредиты, то это может привести к повторению ситуации. Более того, к неправильному поведению. Но, с другой стороны, говорит он, масштаб социальной проблемы очень высокий. Это происходит, возможно, из-за того, что люди не до конца понимают, как работают кредиты, до конца не осознают, какие обязательства на себя берут.

Тут очень важно, отмечает эксперт, с учетом международного опыта подойти к вопросу так, чтобы, с одной стороны, решить социальную проблему, а с другой – избежать иждивенческих настроений, что можно брать кредит и тебе все равно все простят, кто-то за тебя твои обязательства покроет.

"Сегодняшний подход порождает иждивенчество, неправильное поведение и искажает систему. На другой стороне есть банковская система, которая при выдаче кредитов делает так называемую оценку рисков, скоринги. Они каждого заемщика оценивают с точки зрения различных факторов его поведения, кредитной истории, его кредитоспособность, может ли он обслуживать эти займы. И банки или МФО тоже берут на себя эти риски. А когда мы прощаем должников, возникает вопрос: кто за это платит? Государство? Государство покрывает за тебя те риски, которые должны были брать банки. Или закрывают это все банки и МФО? Тогда это справедливо. Но понятно, что финансовые организации односторонне не идут на такое прощение, и значит, в большей степени это задача государства. Получается, что у нас три участника: люди, которые взяли кредит и не могут расплатиться; банки, которые выдавали кредит и оценивали заемщиков с точки зрения рисков, в том числе ставили ставки, получали прибыль; и государство, у которого есть задача, чтобы была нормальная социальная ситуация", – отмечает Дармен Садвакасов.

Необходимо сделать так, говорит финансист, чтобы это не повторялось в будущем, чтобы люди понимали, что, взяв кредит, они берут на себя обязательства, и эти обязательства тоже надо выполнять, и что каждый раз такого прощения не может быть.

"За последние 15-20 лет объемы кредитования физических лиц увеличились, юридических лиц – сократились. Банки и другие финансовые организации пошли в так называемый ритейл, стали кредитовать напрямую. А в результате получили эту проблему с просроченными платежами и так далее. В этой части масштаб проблемы настолько высокий, что государству приходится вмешиваться. Здесь есть интересы и банка, и государства, и населения. Регулирование должно отражать интересы всех сторон", – подчеркнул Дармен Садвакасов.

Айдар Альтаев