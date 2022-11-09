В Нацбанке рассказали, что влияло на курс тенге в октябре

Заместитель председателя Национального Банка Алия Молдабекова рассказала о динамике курса тенге и что на него влияло в октябре, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в октябре на валютном рынке отмечалась умеренная волатильность.

"Динамика в течение месяца была разнонаправленной, по итогам октября тенге укрепился на 1,7%. Основной причиной укрепления тенге стал рост цен на нефть. Повышение базовой ставки и продажи субъектов квазигосударственного сектора также оказали поддержку тенге". Алия Молдабекова

Она сообщила, что из Национального фонда в октябре было продано 362 млн долларов, при этом объем продаж в течение торгового дня не превышал 30 млн долларов.

Вместе с тем Алия Молдабекова отметила, что продажи валюты из Нацфонда осуществляются исключительно при необходимости обеспечения трансферта в республиканский бюджет.

"С нашей стороны прилагаются все усилия для минимизации влияния этих операций на текущий сентимент на валютном рынке. При реализации сделок по продаже валюты Национальный Банк выступает как price-taker, то есть "бьет" по уже имеющимся заявкам, не выставляя собственных. Соглашаясь с ценой рыночных участников, мы исключаем влияние операций на рыночный курс", – сказала зампред Нацбанка.

В Нацбанке резюмировали, что валютный рынок на данный момент сбалансирован, потребности в проведении валютных интервенций не возникало.