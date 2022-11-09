На большей части Казахстана ночью ожидаются заморозки

Фото: pixabay

По данным "Казгидромета", на севере, востоке, в горных районах юго-востока территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, а также пройдет снег, сообщает Zakon.kz.

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