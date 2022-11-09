На большей части Казахстана ночью ожидаются заморозки
Фото: pixabay
По данным "Казгидромета", на севере, востоке, в горных районах юго-востока территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, а также пройдет снег, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, синоптики обещают на большей части туман, на севере, востоке – гололед, на севере, востоке, в центре – усиление ветра с низовой метелью.
В Астане – переменная облачность, временами небольшой снег, гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2...-°С, днем 0...-2°С.
В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +4...+6°С.
В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +9...+11°С.
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