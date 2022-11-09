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Сколько стоят дрова в регионах Казахстана

сколько стоят дрова в регионах Казахстана Фото: pixabay
По данным Бюро национальной статистики, в октябре 2022 года средняя цена дров за кубометр по Казахстану составила 8858 тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают статистики, за год этот вид топлива подорожал на 11,7%. Стоимость дров в регионах варьируется от 6 до 16 тыс. тенге.

Так, дороже всего за дрова отдают жители Астаны – 15 492 тенге за кубометр, в тройку лидеров с максимальными ценниками также попали Кокшетау – 11 067 тенге и Усть-Каменогорск – 10 532 тенге.

Между тем в пределах 8-9 тыс. тенге дрова можно купить в Шымкенте (8000 тенге), Таразе (9099 тенге), Караганде (8880 тенге), Жезказгане (8485 тенге) и Петропавловске (8658 тенге).

При этом самые дешевые дрова продают в Уральске – за 6000 тенге.

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