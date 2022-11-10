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Астанчанка узнала, что более 20 лет состоит в браке с незнакомцем

Астанчанка узнала, что состоит в браке Фото: pixabay
Жительница столицы зашла в egov.kz и узнала, что, согласно официальным данным с 2001 года состоит в браке с незнакомым ей гражданином Е., сообщает Zakon.kz.

Она обратилась в регистрирующий орган с вопросом об аннулировании фиктивной актовой записи и получила ответ, что ей необходимо явиться в орган РАГС с "мужем" и написать совместное заявление об аннулировании актовой записи.

Гражданин Е. категорически отказался от такого предложения.

В порядке досудебного урегулирования спора женщина обратилась в Департамент юстиции города Астаны с жалобой, однако получила аналогичный ответ, в котором было указано, что "в бумажном варианте актовой записи отсутствуют подписи вступивших в брак".

Женщина обратилась в административный суд Астаны с иском о принуждении ответчика принять благоприятный административный акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака.

Судьей с применением принципа активной роли суда и разъяснением правовых последствий рассмотрения спора, проведена беседа со сторонами. По результатам утверждено соглашение, по условиям которого Аппарат Акима обязуется принять административный благоприятный акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака, зарегистрированного отделом РАГС. Специализированный межрайонный административный суд города Астаны

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Константин Вноровский
Астана
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