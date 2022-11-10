Астанчанка узнала, что более 20 лет состоит в браке с незнакомцем
Она обратилась в регистрирующий орган с вопросом об аннулировании фиктивной актовой записи и получила ответ, что ей необходимо явиться в орган РАГС с "мужем" и написать совместное заявление об аннулировании актовой записи.
Гражданин Е. категорически отказался от такого предложения.
В порядке досудебного урегулирования спора женщина обратилась в Департамент юстиции города Астаны с жалобой, однако получила аналогичный ответ, в котором было указано, что "в бумажном варианте актовой записи отсутствуют подписи вступивших в брак".
Женщина обратилась в административный суд Астаны с иском о принуждении ответчика принять благоприятный административный акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака.
Судьей с применением принципа активной роли суда и разъяснением правовых последствий рассмотрения спора, проведена беседа со сторонами. По результатам утверждено соглашение, по условиям которого Аппарат Акима обязуется принять административный благоприятный акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака, зарегистрированного отделом РАГС. Специализированный межрайонный административный суд города Астаны