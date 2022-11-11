Изменения в Налоговом кодексе, о тратах из Нацфонда и госдолге страны – эксклюзивное интервью министра финансов Ерулана Жамаубаева

Министр финансов, заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев рассказал о разработке нового Налогового кодекса, о мерах, принимаемых для стабилизации и дальнейшего роста казахстанской экономики.

Поделился Жамаубаев с порталом Zakon.kz и тем, кто отвечает за семейный бюджет и на что его члены семьи тратят деньги.

– Ерулан Кенжебекович, первый вопрос и, конечно же, он будет касаться бюджета, и непосредственно его налоговой части. Мы знаем, что раньше большая часть бюджета поступала от нефтяных доходов, много говорилось о диверсификации экономики, удалось ли переломить ситуацию? Сколько сегодня составляют поступления в бюджет и какая часть не от доходов нефти и почему так происходит?

– На сегодня в структуре республиканского бюджета доля ненефтяных доходов преобладает над нефтяными. Вместе с тем в последние годы были привлечены значительные трансферты из Нацфонда. На то были объективные причины, связанные с сохранением устойчивости экономики и выполнением всех социальных обязательств государства в период пандемии и в условиях глобального мирового кризиса. Глава государства перед Правительством поставил важную задачу по повышению собственных доходов бюджета.

Парадигма нового экономического курса заключается в ускорении диверсификации экономики и развитии частного предпринимательства. Это приведет к расширению налогооблагаемой базы и появлению стабильных ненефтяных источников доходной части бюджета. Сейчас проект трехлетнего республиканского бюджета (2023-2025 гг.) сформирован и находится в Парламенте. В нем объем гарантированных трансфертов из Нацфонда на 2023 год запланирован в размере 2,2 трлн тенге, что в 1,8 раза меньше, чем в текущем году.

Применение контрцикличного правила бюджета и постепенное сокращение трансфертов позволит сохранить средства Нацфонда для будущих поколений и жить по средствам, полагаясь на собственные доходы бюджета.

– Другой вопрос, если мы говорим о бюджете, прежде всего говорим о доходах. Пусть еще рано говорить, но все же – каковы Ваши актуальные прогнозы доходности в 2022 году?

– План по собственным доходам республиканского бюджета на 2022 год составил порядка 10,2 трлн тенге с увеличением на 38% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, нарушение производственных и логистических цепочек, волатильность на мировых товарных рынках, доходы по итогам 9 месяцев текущего года исполнены в полной мере. По нашим оценкам, годовой план будет исполнен с небольшим превышением.

– Счетный комитет ежегодно критикует чиновников за неэффективность бюджетных денег. В прошлом году это была колоссальная сумма – 413 млрд тенге. Вы согласны с этой критикой? Как расходовать деньги эффективно, что для этого нужно? Помогает ли персональная ответственность руководителей за расходование средств?

–Согласен, что замечания Счетного комитета по отчету правительства по исполнению республиканского бюджета из года в год вызывают определенный интерес в обществе.

Что касается приведенной цифры, то можно отметить следующее. Почти 50% из указанных средств приходятся на нарушения, которые не приводят к необоснованному использованию бюджетных средств. Это некорректное отражение операций в бухучете, отсутствие расчетов к бюджетным заявкам и другое.

Финансовые нарушения не превышают 80 млрд тенге. При этом большая часть нарушений допущена местными исполнительными органами. На неосвоение приходится порядка 17%.

Чуть более 10% – это остатки на счетах квазигоссектора, которые образовались из-за специфики производственной деятельности и исполнения бюджета. Лишь небольшая часть приходится на неэффективное использование за счет возвратов целевых трансфертов и бюджетных кредитов, которые впоследствии были перераспределены. Таким образом, у каждого нарушения есть свои объективные и субъективные причины.

В законодательстве предусмотрена ответственность за конкретные нарушения бюджетной дисциплины. За вышеназванные нарушения 116 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. Но важно то, что имеется положительная динамика в снижении неэффективных расходов. По сравнению с 2020 годом почти на 30% уменьшилась сумма неэффективно использованных средств. Это Счетный комитет тоже отмечал. Работа в данном направлении продолжается. На сегодня нами реализуется проект "Онлайн бюджетный мониторинг", который позволит более эффективно и качественно выстраивать бюджетный процесс.

– К слову, критика Счетного комитета, а вместе с ним и депутатов, часто звучит по поводу госдолга. Бытует же мнение, что за наши долги будут расплачиваться наши внуки. Каков сейчас размер госдолга и кому казахстанцы должны? На что Казахстан брал деньги в последние годы?

– Начну с того, что заимствование – это неизбежный процесс, требуемый для поддержания финансовой обеспеченности и сбалансированности бюджета. Заимствование Правительством осуществляется в целях финансирования дефицита бюджета и содействия развитию внутреннего рынка, а также для финансирования крупных инфраструктурных и социально значимых проектов.

При заимствовании Правительство максимально использует ликвидность внутреннего рынка, что позволяет снижать валютные риски при управлении долгом и способствует развитию фондового рынка. В целом, на сегодня госдолг находится на безопасном уровне и составляет 24% к ВВП, то есть в 2 раза меньше установленного лимита – 50% к ВВП.

Текущий уровень госдолга является достаточно низким в сравнении с другими странами, даже развитыми. К примеру, в США долг к ВВП составляет 127%, в Великобритании – 103%, в странах Европейского союза: в Германии – 69%, Франции – 113%, Испании – 118%, Италии – 150%. На сегодня держателями внутреннего долга являются ЕНПФ и банки второго уровня, а по внешнему долгу – это преимущественно размещенные ранее еврооблигации и займы международных финансовых организаций.

– На встрече с бизнесом в январе этого года президент страны выразил серьезные намерения вести борьбу против вывода капитала из страны. Это одна из составляющих Нового экономического курса. Помните, он говорил, что принцип "зарабатываем здесь, тратим – там" уже не имеет права на практическое существование? Речь об офшорах. Он давал поручение вести работу по двум направлениям – стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры. С тех пор прошло полгода. Что проделано в этом направлении? Меры какие-то предприняты и существует ли способ, как выяснить, сколько денег ушло в офшоры и самое главное – как их вернуть оттуда? А может, вообще стоит ввести налог на офшоры?

– Как вам известно, в настоящее время действует межведомственная комиссия, в состав которой включены представители госорганов, в том числе правоохранительного блока.

Есть план действий по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер противодействия оттоку денежных средств из страны. По нему проводятся все необходимые мероприятия. В части налогового администрирования органами госдоходов проводится контроль по транзакциям свыше 50 тыс. долларов. Уже свыше 200 материалов на сумму 500 млрд тенге передано в правоохранительные органы. Одновременно проводится и методологическая работа.

Приняты поправки в Налоговый кодекс по отмене льгот по дивидендам и введению ограничения вычетов по нематериальным услугам, оказываемым аффилированными лицами-нерезидентами. Кроме того, разрабатываются изменения в законодательство о трансфертном ценообразовании и в Налоговый кодекс.

– Другая не менее сложная проблема – это вывод бизнеса из тени. Как обстоят дела с теневой экономикой сегодня в Казахстане? Какой процент бизнеса находится в тени и почему он там застрял?

– Дело в том, что теневая экономика существует везде. И чем меньше ее доля, тем лучше.

Наша приоритетная задача – снижение теневой экономики до уровня стран ОЭСР.

Принимаемые меры в рамках Комплексного плана по противодействию теневой экономике позволили достигнуть снижения ее уровня с 27% к ВВП в 2018 году до менее чем 20%.

Работа усиленно продолжается. В частности, проведена комплексная работа по обеспечению прозрачности и порядка на таможне. Централизованы таможенные функции в части контроля и выпуска деклараций на товары. Действуют "Центр электронного декларирования" и "Ситуационный центр". Контакт с участниками внешнеэкономической деятельности исключен. Увеличена эффективность выявления нарушений при таможенных досмотрах в 3 раза, расхождение в "зеркальной" статистике с КНР за 9 мес. т.г. снижено до 33,9%.

Проводится работа по предоставлению проактивных услуг. Для этого мы интегрировались с мобильными приложениями банков второго уровня. Также успешно внедрено мобильное приложение Е-SALYQ. По-прежнему основным инструментом в борьбе с теневой экономикой остается Национальная система прослеживаемости товаров, которая включает такие информационные системы, как Астана-1, Единое окно, Система управления рисками, Электронные счета-фактуры.

На сегодня обеспечено 100% электронное декларирование, создано 144 различных модели рисков. Системой управления рисками выявляются фиктивные сделки и "фирмы однодневки", данные по которым направляются в Агентство по финансовому мониторингу.

Благодаря ЭСФ и СНТ значительно сокращена доля лжеимпорта и лжетранзита. В целом, принимаемые меры позволят сократить уровень теневой экономики и увеличить поступления в бюджет. Только за последние 3 года вышеуказанные меры позволили обеспечить дополнительные поступления в бюджет более 2,3 трлн. тенге.

– Сейчас в Казахстане поэтапно внедряют декларирование доходов. Оно разбито на этапы, на заключительном декларации будут сдавать абсолютно все граждане страны. Но если брать опыт других стран, то наряду с декларированием доходов у них существует и декларирование расходов. Это было бы логично. Почему у нас отказались от декларирования расходов? Чего боятся? Что некоторые тратят больше, чем официально получают? Но так бы было зато справедливо.

– Прежде всего отмечу, что при внедрении всеобщего декларирования был учтен передовой мировой опыт. Важно понимать, что основной целью всеобщего декларирования является создание эффективной системы контроля доходов и имущества физических лиц.

На первом этапе предоставляется "входная" декларация об активах и обязательствах для фиксации активов. В последующем – декларация о доходах и имуществе.

Здесь нужно отражать расходы на крупные приобретения имущества, в том числе за рубежом, и источники их покрытия.

Параллельно разрабатывается система контроля доходов и расходов граждан путем интеграции с информационными системами госорганов, банков второго уровня.

Также налаживается обмен сведениями с иностранными государствами.

Все это позволит выявить несоответствие фактических расходов полученным доходам физического лица.

– Хотелось бы вам также задать вопрос по поводу налога на роскошь. Что думаете по этому поводу? Нужно ли у нас такое вводить? За счет этих денег можно было бы, например, поднять пособия инвалидам. Почему не рассматриваете такой налог?

– Здесь нужно учитывать мировой опыт применения налога на роскошь, который предусматривает различные подходы в этом вопросе. Например, некоторые развитые страны применяют прогрессивную налоговую ставку, другие – фиксированную, в зависимости от видов и стоимости объектов налогообложения.

Рассмотрение вопроса о введении налога на роскошь предусмотрено в разрабатываемом проекте нового Налогового кодекса. Мы работаем над тем, чтобы кодекс отражал справедливую, прозрачную и понятную всем систему налогообложения.

При этом внедрение налога на роскошь планируется после проведения всеобщего декларирования, о котором я рассказал ранее.

– В свете сегодняшней цифровизации эту тему нельзя обойти стороной. Некоторое время назад очень много критики звучало в адрес Налоговой службы. Как обстоят дела сейчас? Насколько автоматизированы процесс уплаты налогов и вообще процессы в Минфине?

– Внедрение цифровых технологий для нас приоритет. Системная работа по автоматизации процессов проводится по всем направлениям деятельности: от бюджетного планирования и госзакупок до госаудита и налогово-таможенного администрирования.

На сегодня физическим и юридическим лицам оказываются 49 видов госуслуг, из них 45 – в электронном виде. Так, за 9 месяцев т.г. оказано порядка 16 млн госуслуг, из которых 99% – в электронном виде, в том числе по налоговым услугам – 97%. Параллельно ведется работа по доступности госуслуг через смартфоны с учетом современных запросов граждан.

Для упрощения процедур оплаты налогов запущены два мобильных приложения. Это "е-Salyq Azamat" – для физических лиц, и "e-Salyq Business" – для предпринимателей. Их основными преимуществами является простота оплаты налогов, их расчет, корректировка сведений по объектам налогообложения, получение справок и уведомлений в онлайн-режиме. Если раньше для оплаты налогов необходимо было знать множество реквизитов, таких как "код налогового органа", "код бюджетной классификации" самого налога и другие, то сейчас все это максимально упрощено.

– Вопрос личного характера, как к финансисту. Кто отвечает за семейный бюджет, кто подсчитывает расходы? Остается ли у вас время на спорт, чтение и какой-то досуг?

– Понятно, что большая ответственность на мне. Тем не менее, в управлении финансами у нас полный компромисс. Несмотря на плотный график, стараюсь читать и заниматься спортом. Понятно, что если будет свободное время, предпочитаю проводить его с семьей.