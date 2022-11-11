Социально значимые продукты в Казахстане подорожали почти на 21%

Фото: Zakon.kz

По данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продукты повысились на 0,2%, а с начала года – на 20,7%, сообщает Zakon.kz.

При этом в годовом выражении социально значимые продукты подорожали на 20, 2%, что выше аналогичного периода 2021 года на 6,4%. Как отмечают статистики, за прошедшую неделю подорожали: яйца, І категория – на 1,6%;

лук – на 0,7%;

капуста – на 0,6%. Вместе с тем подешевели: морковь – на 0,7%;

сахар – на 0,2%. Средняя цена на некоторые продукты составила: рожки – 294 тенге за кг;

говядина лопаточно-грудная часть – 2279 тг/кг;

кефир 2,5% – 349 тг/литр. В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований, в том числе: рожки, гречка, рис, картофель, морковь, лук, капуста белокочанная, сахар, масло подсолнечное, говядина лопаточно-грудная часть с костями, мясо кур, молоко, кефир. Читайте также В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог Кредиты, очереди на жилье и неравенство. На что жаловались Турсынбековой жители регионов Казахстана Как не прогореть бизнесу? СК "Евразия" заплатила за уничтоженную огнем спецтехнику

Следите за новостями zakon.kz в: