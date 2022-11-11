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Социально значимые продукты в Казахстане подорожали почти на 21%

социально значимые продукты подорожали почти на 21% за год Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продукты повысились на 0,2%, а с начала года – на 20,7%, сообщает Zakon.kz.

При этом в годовом выражении социально значимые продукты подорожали на 20, 2%, что выше аналогичного периода 2021 года на 6,4%.

Как отмечают статистики, за прошедшую неделю подорожали:

  • яйца, І категория – на 1,6%;

  • лук – на 0,7%;

  • капуста – на 0,6%.

Вместе с тем подешевели:

  • морковь – на 0,7%;

  • сахар – на 0,2%.

Средняя цена на некоторые продукты составила:

  • рожки – 294 тенге за кг;

  • говядина лопаточно-грудная часть – 2279 тг/кг;

  • кефир 2,5% – 349 тг/литр.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований, в том числе: рожки, гречка, рис, картофель, морковь, лук, капуста белокочанная, сахар, масло подсолнечное, говядина лопаточно-грудная часть с костями, мясо кур, молоко, кефир.

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Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
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