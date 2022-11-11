Социально значимые продукты в Казахстане подорожали почти на 21%
Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продукты повысились на 0,2%, а с начала года – на 20,7%, сообщает Zakon.kz.
При этом в годовом выражении социально значимые продукты подорожали на 20, 2%, что выше аналогичного периода 2021 года на 6,4%.
Как отмечают статистики, за прошедшую неделю подорожали:
яйца, І категория – на 1,6%;
лук – на 0,7%;
капуста – на 0,6%.
Вместе с тем подешевели:
морковь – на 0,7%;
сахар – на 0,2%.
Средняя цена на некоторые продукты составила:
рожки – 294 тенге за кг;
говядина лопаточно-грудная часть – 2279 тг/кг;
кефир 2,5% – 349 тг/литр.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований, в том числе: рожки, гречка, рис, картофель, морковь, лук, капуста белокочанная, сахар, масло подсолнечное, говядина лопаточно-грудная часть с костями, мясо кур, молоко, кефир.
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