Тюркская универсиада пройдет в Казахстане в 2023 году, заявил Токаев

Фото: akorda.kz

11 ноября Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Организации тюркских государств, сказал, что Тюркская универсиада пройдет в Казахстане в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, необходимо укреплять научно-образовательные связи тюркских государств. "В связи с этим мы планируем в 2023 году провести в Казахстане ІІ Тюркскую универсиаду, которая пройдет под эгидой Союза тюркских университетов". Касым-Жомарт Токаев Токаев отметил, что необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Президент Казахстана предложил рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов. Читайте также Из Казахстана выехало в 2 раза больше людей, чем приехало мигрантов Прирост населения снизился в Казахстане Филиал "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на 6 млн тенге

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