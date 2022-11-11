Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Тюркская универсиада пройдет в Казахстане в 2023 году, заявил Токаев

Тюркская универсиада пройдет в Казахстане в 2023 году, заявил Токаев Фото: akorda.kz
11 ноября Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Организации тюркских государств, сказал, что Тюркская универсиада пройдет в Казахстане в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, необходимо укреплять научно-образовательные связи тюркских государств.

"В связи с этим мы планируем в 2023 году провести в Казахстане ІІ Тюркскую универсиаду, которая пройдет под эгидой Союза тюркских университетов". Касым-Жомарт Токаев

Токаев отметил, что необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами.

Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений.

Президент Казахстана предложил рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов.

Читайте также

Из Казахстана выехало в 2 раза больше людей, чем приехало мигрантов

Прирост населения снизился в Казахстане

Филиал "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на 6 млн тенге

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
астролог, башня
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября
Поезд запустили из Конаева в Алматы
Скоростную пригородную электричку запустили из Конаева в Алматы
вакцина
Первоклассникам ввели не ту вакцину в Актобе: уволились медсестра и врач клиники
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления