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Доллар резко подешевел на торгах 11 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,01 тенге, снизившись сразу на 6,72 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,64 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся до 64,77 тенге (+0,20).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 467,68 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-469 тенге, евро – по 468-476 тенге, российские рубли – по 7,2-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 11 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,31% и составила 93,96 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь поднялась на 0,51%, до 86,91 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
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