Доллар резко подешевел на торгах 11 ноября
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,01 тенге, снизившись сразу на 6,72 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,64 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся до 64,77 тенге (+0,20).
Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 467,68 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-469 тенге, евро – по 468-476 тенге, российские рубли – по 7,2-7,4 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 11 ноября.
Так, стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,31% и составила 93,96 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь поднялась на 0,51%, до 86,91 доллара за баррель.
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