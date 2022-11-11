20 водителей устроили забастовку в Уральске из-за невыплаченной им зарплаты

Утром 11 ноября больше 20 водителей и кондукторов предприятия "ОралТехСервис", обслуживающих два городских маршрута – №20 и №13, заявили, что не выйдут на свои маршруты, пока им не будет выплачена зарплата. С подробностями ознакомился корреспондент Zakon.kz.

Сотрудники предприятия рассказали, что они хотели "съехать с линии" еще вчера – 10 ноября, когда узнали, что им в этом месяце не выплатят зарплату. Руководство ТОО заявило, что у предприятия нет средств на выплату зарплаты, и попросило своих сотрудников подождать до начала декабря, когда они получат субсидии от государства.

"У нас у всех семьи, кредиты, мы не можем ждать. Что нам обещано до 10-го числа – выдайте, пожалуйста. Вчера мы уже приходили к руководству предприятия, нам сказали: акимат еще не выделил субсидии, поэтому денег нет. Почему тогда другие автопарки выдают зарплату своим рабочим? Мы же ежедневно зарабатываем, почему с этих денег нам не выдают зарплату?", – обратился водитель Бебулат Исагулов к руководителю ТОО "ОралТехСервис" Александру Баклану и к заведующему сектором ПТ ОЖКХ города Уральска Алмазу Ахошеву.

Фото: Zakon.kz

На вопросы возмущенных работников ответил Алмаз Ахошев.

"Я курирую транспорт по городу. Зарплату водителям определяет руководитель предприятия. Значит, у вас нет такого дохода, чтобы зарплату вам начислить. В данное время идет вопрос по субсидиям. Если перечислят субсидии – вам дадут зарплату ", – сказал он.

Алмаз Ахошев объяснил водителям, что субсидии поступят предприятию только после того, как депутаты областного маслихата одобрят их на сессии.

"В начале декабря должны поступить деньги. Как они поступят – мы начислим уже всем перевозчикам", – пообещал Ахошев.

По словам руководителя ТОО Александра Бакланова, задолженность компании на сегодняшний день составляет около 40 млн тенге. Зарплатный фонд на предприятии составляет 18 миллионов тенге.

Фото: Zakon.kz

"У нас нет таких доходов, и поэтому мы неоднократно говорили акимату, что без субсидий мы ваши зарплаты не осиливаем. Мы ждем декабрьские субсидии. У нас таких средств нет, потому что у нас сегодня заканчивается топливо, нужно его заказать. У "Нефтека" (предприятие, продающее ГСМ. – Прим.) мы берем топливо в долг. Задолженность перед поставщиками составляет 5 миллионов тенге. Сейчас вашу зарплату, которую начислили, но еще не дали, по ней тоже почти 6 миллионов – подоходные и пенсионные отчисления, иначе у нас закроют счета. Что мне делать, если у меня нет денег?" – говорит Александр Баклан.

В конце встречи работники предприятия заявили, что не выйдут на свои маршруты завтра – 12 ноября, пока не получат обещанных зарплат.