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Турция намерена создать международный хаб, формирующий цены на газ - Эрдоган

Турция намерена создать газовый хаб Фото: Facebook/Recep Tayyip Erdoğan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении властей сформировать на территории страны международный газовый хаб, участники которого будут определять цены на ресурс, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил на церемонии запуска газораспределительных сетей в провинции Кастамону на севере страны, передает агентство Anadolu.

Турецкий лидер подчеркнул, что страна готова к сотрудничеству по любым вопросам, которые связаны с газопроводами и сжиженным природным газом (СПГ) и ведет активные переговоры со многими государствами: от Центральной Азии и Средиземного моря.

Эрдоган напомнил, что через турецкую территорию проходят семь экспортных газопроводов, и что страна располагает двумя СПГ-терминалами, двумя плавучими установками для хранения и ре-газификации СПГ и двумя подземными газохранилищами. Также президент сказал, что Турция ускорила работы для начала добычи газа со своего месторождения "Сакарья" в Черном море. Эрдоган добавил, что специалисты завершили бурение девяти из 10 скважин в Черном море.

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