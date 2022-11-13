Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Алимханулы – Бентли. Текстовая трансляция боя за титул чемпиона мира

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы выйдет на ринг против британца Дензела Бентли. Алимханулы защищает титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, сообщает Zakon.kz.

Свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в мае 2022 года против британского боксера Дэнни Дигнума. Тогда казахстанец отправил оппонента в нокаут во втором раунде.

Дензел Бентли дрался в сентябре 2022 года и также досрочно победил в четвертом раунде британца Маркуса Моррисона.

Жанибек Алимханулы имеет в активе 8 нокаутов в 12 боях без единого поражения. Дензел Бентли – 14 нокаутов в 17 боях и одно поражение.

09:19 – Жанибек Алимханулы готовится к бою. Тренер перевязывает боксеру кисти.

Казахстанский боксер

Фото: кадр из трансляции

09:18 – Жанибек Алиханулы прибыл на арену.


09:16 – следующий бой андеркарда – Рэймон Мураталла против Мигеля Контрераса.

После них на ринг выйдут Сеньеса Эстрада и Жасмин Гала Вильярино.

Спортсменки сразятся за титул чемпиона мира по версии WBA World в наилегчайшем весе.

09:11 – Эмильяно Варгас, как и свой отец в пике своей карьеры, отправил соперника в нокаут во втором раунде.

Эмильяно и Фернандо Варгасы

Фото: кадр из трансляции

09:02 Еще один бой в андеркарде – Эмильяно Варгас против Хулио Мартинеса в легком весе.

Эмильяно Варгас – сын чемпиона мира в 1-й средней весовой категории Фернандо Варгаса.

Фернандо Варгас тренер сына Эмильяно Варгаса

Фото: кард трансляции

08:22 – Алимханулы находится в зале и готовится к бою.

Алимханулы перед боем с Бентли

Фото: кадр из трансляции

08:13 – главный бой вечера планируется на 09:00. Сейчас проходят бои андеркарда. На ринге Хавьер Мартинез и Марго Дельгадо.

07:50 – начало трансляции ожидается в 08:00 по времени Астаны.

Наслаждайтесь любимыми видами спорта с широкой линией от Parimatch. Новые игроки получают бонус до 150 000 тенге к первому пополнению!

Читайте также

Александр Недовесов завоевал 25-й титул на "Челленджерах"

Три казахстанских боксера стали чемпионами Азии – 2022

"Ордабасы" стал обладателем Кубка Казахстана – 2022 по футболу

Данияр Кунафин
Алимханулы Жанибек Лас-Вегас США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
астролог, башня
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
АФМ
Директор дома престарелых оштрафован на 2 млн тенге за кражу пенсий
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления