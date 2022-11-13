Алимханулы – Бентли. Текстовая трансляция боя за титул чемпиона мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы выйдет на ринг против британца Дензела Бентли. Алимханулы защищает титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, сообщает Zakon.kz.

Свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в мае 2022 года против британского боксера Дэнни Дигнума. Тогда казахстанец отправил оппонента в нокаут во втором раунде.

Дензел Бентли дрался в сентябре 2022 года и также досрочно победил в четвертом раунде британца Маркуса Моррисона.

Жанибек Алимханулы имеет в активе 8 нокаутов в 12 боях без единого поражения. Дензел Бентли – 14 нокаутов в 17 боях и одно поражение.

09:19 – Жанибек Алимханулы готовится к бою. Тренер перевязывает боксеру кисти.

Фото: кадр из трансляции



09:16 – следующий бой андеркарда – Рэймон Мураталла против Мигеля Контрераса.

После них на ринг выйдут Сеньеса Эстрада и Жасмин Гала Вильярино.

Спортсменки сразятся за титул чемпиона мира по версии WBA World в наилегчайшем весе.

09:11 – Эмильяно Варгас, как и свой отец в пике своей карьеры, отправил соперника в нокаут во втором раунде.

Фото: кадр из трансляции

Еще один бой в андеркарде – Эмильяно Варгас против Хулио Мартинеса в легком весе.

Эмильяно Варгас – сын чемпиона мира в 1-й средней весовой категории Фернандо Варгаса.

Фото: кард трансляции

– Алимханулы находится в зале и готовится к бою.

Фото: кадр из трансляции

08:13 – главный бой вечера планируется на 09:00. Сейчас проходят бои андеркарда. На ринге Хавьер Мартинез и Марго Дельгадо.

07:50 – начало трансляции ожидается в 08:00 по времени Астаны.

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