Алимханулы – Бентли. Текстовая трансляция боя за титул чемпиона мира
Свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в мае 2022 года против британского боксера Дэнни Дигнума. Тогда казахстанец отправил оппонента в нокаут во втором раунде.
Дензел Бентли дрался в сентябре 2022 года и также досрочно победил в четвертом раунде британца Маркуса Моррисона.
Жанибек Алимханулы имеет в активе 8 нокаутов в 12 боях без единого поражения. Дензел Бентли – 14 нокаутов в 17 боях и одно поражение.
09:19 – Жанибек Алимханулы готовится к бою. Тренер перевязывает боксеру кисти.
Фото: кадр из трансляции
09:16 – следующий бой андеркарда – Рэймон Мураталла против Мигеля Контрераса.
После них на ринг выйдут Сеньеса Эстрада и Жасмин Гала Вильярино.
Спортсменки сразятся за титул чемпиона мира по версии WBA World в наилегчайшем весе.
09:11 – Эмильяно Варгас, как и свой отец в пике своей карьеры, отправил соперника в нокаут во втором раунде.
Фото: кадр из трансляции
Эмильяно Варгас – сын чемпиона мира в 1-й средней весовой категории Фернандо Варгаса.
Фото: кард трансляции
Фото: кадр из трансляции
08:13 – главный бой вечера планируется на 09:00. Сейчас проходят бои андеркарда. На ринге Хавьер Мартинез и Марго Дельгадо.
07:50 – начало трансляции ожидается в 08:00 по времени Астаны.
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