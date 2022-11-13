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Законодательство РК

Полицейских Павлодарской области обвинили в распространении наркотиков

полицейских обвинили в распространении наркотиков Фото: Zakon.kz
Пострадавший обратился в полицию с заявлением о вымогательстве со стороны знакомых, которые якобы заставили его записать видео о полицейских, сообщает Zakon.kz.

По обращению 26-летнего жителя города Аксу полиция проводит досудебное расследование по статье "Вымогательство".

Ранее в сети опубликовали видео, в котором потерпевший обвинил полицейских в сотрудничестве с ним в реализации наркотиков. 11 ноября потерпевший сам обратился в полицию с заявлением о том, что у него ранее вымогали деньги знакомые.

"Они забрали у него машину и заставили записать видео в отношении сотрудников полиции с целью его шантажа. После отказа выполнять требования вымогателей они опубликовали видео".Пресс-служба МВД РК

Полицейские задержали безработных жителей Аксу (1989, 1994, 1995 годов рождения), подозреваемых в этом преступлении. Их водворили в ИВС города Павлодара.

Несмотря на заявление потерпевшего о записи видео под давлением подозреваемых, полиция проводит проверку по материалам видео в отношении возможного участия полицейских.

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