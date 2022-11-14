Бизнес в сфере АЗС – стоит ли открывать свою заправку

Предприниматель Азамат Джумартов одиннадцать лет проработал в топливном ретейле, являясь руководителем собственных АЗС. Азамат решил развивать свой бизнес и дальше, открыв по программе Qazaq Oil Partners на трассе Алматы – Астана автозаправочную станцию.

Фото: Qazaq Oil

"У меня была действующая АЗС на этом месте, вполне перспективная. Но я очень хотел ее еще больше "раскачать". Принял решение об открытии АЗС по франшизе Qazaq Oil. От меня – только строительство по стандартам компании. Все остальное предоставляет компания. Моя заправка один к одному Qazaq Oil – топливо, товарный ассортимент, бонусная система", – говорит предприниматель.

Кроме того, уже сегодня заправка партнера "качает" до 20 кубов в сутки. Теперь предприниматель думает ребрендировать еще две свои АЗС под Qazaq Oil.

"Сравнивая свои другие АЗС с Qazaq Oil, мне очень выгодно работать в партнерстве. Так я получаю прибыли больше. Но нужно и соответствовать – высокий уровень сервиса, всегда свежая выпечка и вкусный кофе", – делится Азамат Джумартов.

Фото: Qazaq Oil

Qazaq Oil активно привлекает партнеров, предоставляя им все свои стандарты и требования, обеспечивая топливом и ТНП. Работать с компанией очень выгодно, большая часть прибыли остается партнеру.

"Абсолютно не переживаю о поставке топлива, товарном ассортименте в мини-мартах при АЗС. Не надо бегать, лишний штат людей содержать. В моем офисе только я, директор и два бухгалтера", – говорит бизнесмен.

На заправке партнера работают два заправщика, три кассира, один заведующий мини-мартом, один менеджер АЗС, одна техничка.

"В поселке трудно найти работу, у меня восемь человек работают. Если посмотреть по поселку, то зарплата на моей АЗС очень хорошая. Условия созданы. Людям не нужно выезжать в город, ведь автобусы редко ходят. А на такси – очень дорого. Работа рядом с домом – всегда удобно. А еще, знаете, при открытии я получил кучу резюме и мне пришлось выбирать лучших. Бренд достойный, нам, партнерам, нельзя подводить", – говорит Азамат Джумартов.

Того же мнения и партнер из Костаная. Андраник Григорян работал еще при "КазМунайГазе". Говорит, что, проведя ребрендинг своей старой заправки, получил только выгоду.

"При работе с компанией клиентура добавилась, если сравнивать с КМГ. Топливо, магазин – все на себя берет Qazaq Oil. Бонусная система, акции, конкурсы – моя заправка также везде участвует", – комментирует Андраник Григорян.