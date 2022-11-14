Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев
Как отмечено в заявлении, теперь обновлены требования к получению кода здоровья HS (или HDC). На сайте сказано, что это сделано "в целях контроля над эпидемией".
Теперь пассажирам, направляющимся из Казахстана в Китай, нужно в течение 48 часов до вылета сдать один ПЦР-тест в лаборатории, официально зарегистрированной на территории Казахстана.
Фото: kz.china-embassy.gov.cn
Кроме того, нужно подать заявку на получение кода здоровья, загрузив и отправив необходимые документы, включая результат ПЦР-теста.
В дипмиссии уточняют, что после обработки заявки посольством или генконсульством Китая в Казахстане будет своевременно выдан "зеленый код здоровья".
С 28 июня действовали иные требования. В списке необходимых документов были:
Отрицательный результат ПЦР-теста в течение 48 часов до вылета.
Отрицательный результат ПЦР-теста в течение 24 часов до вылета.
Главная страница паспорта.
Паспорт вакцинации (при наличии).
Авиабилеты с указанием маршрута (включая перелеты по территории Казахстана).