Загадочную гибель мужчины на ж/д путях расследуют в Карагандинской области

32-летний карагандинец погиб под колесами грузового поезда. Он выехал из Караганды на поезде 044 ЦА направлением Караганда – Алматы. По непонятным причинам мужчину переехал поезд на станции Карабас, сообщает Zakon.kz.

Родные погибшего разговаривали с ним по телефону буквально за час до происшествия.

Несчастный случай произошел на станции Карабас 12 ноября. По словам родного брата погибшего Саяна Амирбекова, тот направлялся к нему в гости в Алматы. Погибший работал на одной из шахт в Карагандинской области. Он вышел в отпуск и решил навестить брата в Алматы. Вся семья шокирована случившимся. Никаких конфликтов или серьезных проблемы у него не было.

"Он сел в Караганде на поезд. Ехал ко мне. Но на станции Карабас каким-то образом слез с поезда. При этом все вещи были при нем. Примерно в три часа дня он позвонил мне, сказав, что сел на поезд. Позже с ним разговаривала его супруга. Он сказал ей, что сел покушать. А потом мы узнали, что в 16:00 его переехал грузовой поезд. Никаких подробностей мы не знаем. Якобы охранник на станции Карабас сказал, что он был выпивший. Но я точно знаю, что он не пьет. Нам звонили из полиции. Хотят списать на суицид. Человек не пьет, у него семья. Все хорошо, живут нормально. Никаких конфликтов не было. Мы не верим, что это был суицид", – рассказывает корреспонденту Zakon.kz брат погибшего.

В департаменте полиции сообщили, что по данному факту в транспортной полиции на станции Караганда-Сортировочная начато досудебное расследование по ст. 344 ч. 2 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", – сообщают в департаменте транспортной полиции.

Родные погибшего мужчины сейчас ищут очевидцев случившегося или хотя бы попутчиков, с которыми ехал мужчина. Они хотят выяснить, почему он вышел из поезда, при этом взяв все свои вещи, и как оказался на путях. У погибшего остались жена и трехлетний ребенок.

Если вы стали очевидцем произошедшего, то позвоните по номеру: +7 776 917 42 42.

Ева Гоцкая