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В ООН проголосовали за репарации Украине от России, Казахстан воздержался

ООН проголосовала за репарации Украине от России Фото: pixabay
На голосование вынесли предложенный десятками стран проект резолюции по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного Россией, сообщает Zakon.kz.

За это проголосовали 94 страны, против – 13 делегаций, 74 государства воздержались. Среди воздержавшихся – Казахстан.

Авторы документа предлагают членам Генассамблеи признать, что Россию нужно привлечь к ответственности за любые нарушения международного права, а также возместить причиненный ею ущерб.

В документе предусматривается создание международного механизма, а также рекомендуется учредить международный реестр для регистрации задокументированных "доказательств ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина вследствие нарушающих международное право деяний Российской Федерации".

Постоянный представитель России Василий Небензя заявил о том, что авторы резолюции хотят получить возможность использовать замороженные российские активы на финансирование поставок оружия Киеву и погашение долгов за уже переданное вооружение.

По словам Небензи, подобная резолюция будет иметь системные последствия для деятельности ООН.

Спецсессия проводится по решению Совета Безопасности, принятому на основании резолюции 1950 года "Единство во имя мира". Эта процедура позволяет обходить вето какого-либо из постоянных членов Совбеза. 11-я спецсессия Генассамблеи несколько раз в этом году возобновляла свою работу по требованию стран-членов.

Казахстанский МИД ранее неоднократно заявлял о безальтернативности мирного решения проблемы на основе принципов международного права и Устава ООН, а также продолжает призывать стороны к поиску компромиссов, направленных на установление мира.

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