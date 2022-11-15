"Хватит дымить": 5 неочевидных причин бросить курить

О вреде курения известно всем, однако не все могут расстаться с этой пагубной привычкой. Курение вызывает сильнейшую физическую и психологическую зависимость. Какие плюсы отказа от табака существуют и как можно себе в этом помочь, в материале Zakon.kz.

Кому-то помогает резкий отказ от курения, другие приходят к этому постепенно, сокращая количество выкуренных сигарет. Но зачастую некомфортные ощущения, связанные с отказом от никотина, заставляют людей вновь закурить.

Если вы все-таки решительно настроены бросить эту пагубную привычку, то специалисты приводят несколько причин, почему стоит это сделать – и прямо сейчас.

Курить экономически невыгодно

С каждым годом сигареты становятся только дороже, и все сложнее не заметить, как сильно курение бьет по карману. Отказавшись от привычки подымить, можно сэкономить деньги и потратить их на более важные вещи. Попробуйте подсчитать сумму, потраченную на сигареты за последние несколько месяцев, возможно, результат заставит вас задуматься.

Зубы станут белее, если отказаться от никотина

При сгорании табака образуется сажа, то есть табачный деготь. Никотин окрашивает зубы, поэтому они темнеют и желтеют, теряя свой блеск. Избавиться от налета не поможет даже тщательная чистка в домашних условиях, и придется делать дорогие отбеливающие процедуры. Кроме того, горящий табачный дым разрушает зубную эмаль и негативно действует на десны.

Кожный покров стареет быстрее, если постоянно курить

Содержащиеся в дыму от сигарет ядовитые вещества разрушают коллагеновые волокна кожи. В результате чего теряется ее упругость и эластичность, кожный покров становится тоньше, появляется заметная сухость, образуются морщины. Также, из-за нарушения кровообращения, полезные вещества и кислород не поступают, цвет лица портится, приобретая бледновато-желтый оттенок, особенно это плохо влияет на женщин.

Кончики ваших пальцев пахнут табаком и желтеют

Никотин въедается в кожу постепенно, поэтому желтая кожа на пальцах говорит, что человек является курильщиком со стажем. А значит, на организм табачный дым влияет негативно. Таким образом, появление желтизны на ногтях и пальцах можно считать очевидным подтверждением имеющихся проблем со здоровьем.

Под глазами образуются синяки

Курящий человек подвергает свое сердце и сосуды дополнительной нагрузке, так как сосуды сужаются. Это приводит к повышенному давлению и напряжению стенок сосудов, и проявляется в виде темных кругов под глазами.

Со временем почти у всех курильщиков из-за влияния табачных ядов голос теряет свою чистоту, как итог, голос может стать грубым, сиплым и изменяется его тембр. Помимо всего, после отказа от курения у вас заметно улучшится обоняние, а еда станет гораздо вкуснее.

Специалисты считают, что если вы хотите сохранить здоровье, то уже сейчас стоит навсегда отказаться от сигарет.