Врач рассказала, как распознать симптомы инсульта и кто в зоне особого риска

Казахстан входит в Топ-30 стран по заболеваемости. Только в Алматы за год с таким диагнозом попадают в больницу более 4000 человек. Заведующая инсультным отделением Жанна Дюсембаева рассказала Zakon.kz, как избежать этой болезни.

По словам специалиста, это заболевание – одна из самых распространенных причин смертности и инвалидности в мире. В результате инсульта умирают около 7 миллионов человек в год во всем мире.

Статистика неутешительна: в год более 40 тысяч казахстанцев переносят инсульт, из них около 60% становятся инвалидами, при этом 5 тыс. человек погибают в течение первых 10 дней заболевания. Так, около 70% пациентов, перенесших инсульт, нуждаются в посторонней помощи, и только около 10% выживших могут вернуться к обычной жизни. Помимо старшего поколения, среди пациентов встречаются и молодые люди.

"Основная причина инсульта – острое нарушение мозгового кровообращения, когда поступление крови к мозгу частично блокируется или полностью прекращается. Если причиной этого состояния является тромб, то это ишемический инсульт, если же кровоизлияние, то речь идет о геморрагическом инсульте". Заведующая инсультным отделением № 1 Городской клинической больницы № 7. Главный внештатный инсультолог Управления общественного здравоохранения города

Кроме того, у многих пациентов, перенесших инсульт, остается частично или полностью парализованной одна сторона тела, отмечаются нарушения речи, двигательные функции и когнитивные нарушения.

Поэтому, по словам специалиста, решающую роль играет реабилитация пациентов. Она дает возможность вернуть больному двигательные функции, более того, терапия помогает предотвратить очередной инсульт, который может произойти в последующие пять лет.

"Характерными признаками инсульта могут быть острая головная боль, сопровождаемая тошнотой, головокружение, нарушение сознания, онемение или резкая слабость в руках и ногах, а также потеря сознания. Симптомы заболевания, как правило, развиваются стремительно. Поэтому при подозрении на инсульт необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи, и до приезда медиков в первую очередь обеспечить больному доступ свежего воздуха".

Врач пояснила, что не бывает конкретного фактора, который мог бы привести к инсульту. Чаще всего это совокупность причин, и у людей уже есть какие-то проблемы со здоровьем. Это могут быть повышенное артериальное давление, избыточный вес, высокий уровень холестерина, низкая физическая активность, а также наследственность и возраст.

Сегодня в Алматы функционирует 5 инсультных центров, где работают неврологи, сосудистые нейрохирурги и кардиологи. Специалисты призывают казахстанцев постоянно следить за своим здоровьем и как минимум раз в год проходить плановый осмотр.