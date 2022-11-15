Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Фото: Zakon.kz
В этом году в декабре у казахстанцев количество праздничных дней сократилось, сообщает Zakon.kz.
Так, из государственных праздников исключен День Первого Президента, который отмечался 1 декабря. Это теперь рабочий день.
День Независимости с этого года отмечается только один день – 16 декабря.
Таким образом, в декабре казахстанцы на День Независимости будут отдыхать:
при пятидневной рабочей неделе – 16, 17, 18 декабря (пятница, суббота, воскресенье);
при шестидневной рабочей неделе – 16, 18 декабря (пятница, воскресенье).
Всего в декабре 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и пять выходных дней при шестидневной.
Новый год в этом году выпадает на субботу (31 декабря) и воскресенье (1 января). Оба дня казахстанцы не работают.
Фото: Zakon.kz
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