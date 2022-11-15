Началась реализация совместного казахстанско-российского проекта "Производство бутадиена и его производных"

2-3 ноября 2022 года в рамках реализации проекта "Производство бутадиена и его производных" на строительной площадке будущего завода начались ранние строительно-монтажные работы, сообщает Zakon.kz.

Напомним, в ноябре 2021 года АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Татнефть" создали совместное предприятие по производству бутадиеновых каучуков со сроком завершения строительства в 2025 году. Планируется производство пяти различных видов продукции, таких как:

стирол-бутадиен-стирол (каучук, который применяется в дорожном покрытии, изготовлении клея, пластика и др.;

дивинил-стирольный синтетический каучук (каучук, применяемый в шинной промышленности, часть которого планируется поставлять на шинный завод в Карагандинской области);

бутадиен (применяется для производства синтетических каучуков);

изобутан-изобутиленовая фракция (предназначена для производства метил-трет-бутилового эфира, бутил-каучука, изопрена и алкилата);

метил-трет-бутиловый эфир (присадка для повышения октанового числа бензина).

На данный момент проводятся работы по проектированию, привлечены лицензиары технологий.

Также отметим, что в рамках дальнейшего развития проекта 5 ноября 2022 года между ТОО "Бутадиен" и ТОО "Тенгизшевройл" подписан договор о купле-продаже бутана.

Согласно подписанному документу, поставщиком сырья на завод выступит ТОО "Тенгизшевройл". Ежегодный объем поставки будет составлять 380 тыс. тонн бутана.

Фото: пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"

Проект "Производство бутадиена и его производных" реализуется в рамках национального проекта "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев", утвержденного постановлением правительства РК от 12 октября 2021 года №730.

Проект расположен на территории специальной экономической зоны по развитию нефтехимии в РК на участке Карабатан в 43 км от города Атырау.

Реализация проекта позволит создать более 2 тыс. рабочих мест в период строительства и 700 рабочих мест (высококвалифицированных специалистов) в период эксплуатации.