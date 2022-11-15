Эдгарда Запашного ранил тигр во время репетиции

Известный укротитель тигров, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный поделился в telegram-канале видео, на котором предстал с окровавленным лицом, сообщает Zakon.kz.

Хищник расцарапал дрессировщику лицо во время репетиции.

Представитель цирковой династии показал на видео глубокие царапины и стекающую по лицу кровь.

"Все равно, как только доеду до больницы, об этом узнает пресса, так что лучше сам расскажу. Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника". Эдгард Запашный

На кадрах из больницы видно, что у него серьезное рассечение под правым глазом. Предварительно, опасности для зрения нет.

Эдгард Запашный — представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении. В настоящее время он руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, а также – генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства "ИДОЛ". Имеет звание Народного артиста России.