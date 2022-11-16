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Метель, гололед и туман ожидаются в ближайшие три дня

Метель, гололед и туман ожидаются в ближайшие три дня Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16-18 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", ожидается кратковременное прекращение осадков и понижение температуры на большей части страны.

По всей республике ожидаются усиление ветра до 15-23 м/с, гололед, туман.

На севере, востоке, в центре – метель. Понижение температуры воздуха прогнозируется ночью на севере, востоке и в центре страны до -8...-22°C. РГП "Казгидромет"

К концу недели на большей части Казахстана ожидаются осадки, на севере – в виде снега, на юге, западе республики – в виде дождя и снега. Понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке, в центре до -8...-22°C.

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