В Алматинской области 12-летний ребенок погиб на пешеходном переходе

Фото: Zakon.kz

В селе Шелек 12-летний ребенок погиб под колесами автомобиля на пешеходном переходе, сообщает Zakon.kz.

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