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В Алматинской области 12-летний ребенок погиб на пешеходном переходе

авто Фото: Zakon.kz
В селе Шелек 12-летний ребенок погиб под колесами автомобиля на пешеходном переходе, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 16 ноября около 14:00.

34-летний водитель автомашины марки Honda Avancier, двигаясь по улице Б. Момышулы в восточном направлении, допустил наезд на 12-летнего пешехода, который переходил указанную улицу с севера на юг по пешеходному переходу. Пресс-служба ДП Алматинской области

В результате ДТП ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Факт зарегистрирован в ЕРДР Управления полиции Енбекшиказахского района по ч. 3 ст. 345 УК РК.

Назначены необходимые экспертизы.

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