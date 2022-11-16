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Токаеву рассказали о выгоде применения искусственного интеллекта в бизнесе

президент РК Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью представителей креативной индустрии в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, открывая встречу с молодыми предпринимателями, Президент отметил важную роль креативной индустрии в современном мире.

Я очень рад, что Казахстан вышел на передовые позиции в области креативной индустрии. О Казахстане с этой позиции заговорили в положительном плане. В этом большая заслуга тех, кто здесь присутствует, я от всей души приветствую вас, – сказал глава государства.

Алматы

Фото: akorda.kz

Токаеву рассказали о том, какие стартап-проекты реализуются в мегаполисе, насколько выгодно применять искусственный интеллект в бизнесе. Главу государства ознакомили с основными перспективами развития креативных индустрий не только в Алматы, но и во всей стране.

встреча в Алматы

Фото: akorda.kz

Президент высоко оценил успехи, которые молодые специалисты демонстрируют в этой сфере. Он подчеркнул, что поддержка креативного сектора сегодня является одной из важнейших задач государства.

Президент Казахстана пожелал участникам встречи успехов в их начинаниях.

15 ноября Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочей поездкой в Алматы.

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