В горных районах Алматы выпало до 21 см снега
Для предупреждения гололеда 126 пескоразбрасывателей посыпали дороги противогололедными материалами, сообщили в акимате.
По состоянию на 06:00 17 ноября использовали 2856 тонн материала.
В городе выпало 8-10 см снега, в предгорной местности – до 16 см снега, в горных районах – до 21 см.
Ночью организовали колонны спецтехники по сгребанию снега. В верхней части города начали работы по вывозу снега. Вывезено 105 кубометров.
Ведутся работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов.
В ночной период были задействованы 414 единиц техники, в том числе 126 пескоразбрасывателей, а также 379 дорожных рабочих.
С утра на улицы города вывели 452 единицы техники и 1280 дорожных рабочих.
В районных акиматах организовали круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.