В горных районах Алматы выпало до 21 см снега

Cнег начал падать в Алматы с 12:00 16 ноября и завершился к 06:00 17 ноября, сообщает Zakon.kz.

Для предупреждения гололеда 126 пескоразбрасывателей посыпали дороги противогололедными материалами, сообщили в акимате.

По состоянию на 06:00 17 ноября использовали 2856 тонн материала.

В городе выпало 8-10 см снега, в предгорной местности – до 16 см снега, в горных районах – до 21 см.

Ночью организовали колонны спецтехники по сгребанию снега. В верхней части города начали работы по вывозу снега. Вывезено 105 кубометров.

Ведутся работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов.

В ночной период были задействованы 414 единиц техники, в том числе 126 пескоразбрасывателей, а также 379 дорожных рабочих.

С утра на улицы города вывели 452 единицы техники и 1280 дорожных рабочих.

В районных акиматах организовали круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.