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Казахстан выкупит у России 4,2% доли в ЕАБР

Казахстан ЕАБРР доля покупка Россия Фото: pixabay
17 ноября в кулуарах Сената Парламента РК заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, что сейчас идут переговоры по покупке у России 4,2% доли в Евразийском банке развития, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минфина, сейчас идет процесс переговоров по покупке Казахстаном у России 4,2% доли в Евразийском банке развития (ЕАБР).

"Переговоры ведутся, будет время опциона, реальной выплаты не будет, она пройдет через некоторое время. Если по годам разбить, я не думаю, что это будет большая нагрузка. Около 7 млрд тенге в год, разобьем на несколько лет. Общая сумма будет где-то 25-30 млрд тенге. Чтобы для бюджета не было нагрузки".Ерулан Жамаубаев

Он добавил, что покупка доли у России и увеличение таким образом казахстанской доли в ЕАБР позволит повысить статус страны.

"Это важно для повышения статуса государства".Ерулан Жамаубаев

Ранее в СМИ была информация, что в настоящее время Россия владеет 65,97% акций ЕАБР, Казахстану принадлежит 32,99% акций, Беларуси – около 1%, а Таджикистану, Армении и Кыргызстану – оставшаяся часть.

ЕАБР – международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве с целью расширения экономических связей и всестороннего развития стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

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