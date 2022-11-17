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Андрей Тимченко возглавил Bereke Bank

банк Фото: пресс-служба "Bereke Bank"
Андрей Тимченко стал председателем правления АО "Bereke Bank". Об этом рассказали в пресс-службе банка 17 ноября, сообщает Zakon.kz.

В 1998 году Андрей Тимченко окончил Казахский государственный юридический университет с присвоением квалификации "юрист", а также окончил ряд программ в ведущих американских и европейских университетах: Harvard Business School и London Business School.

В 1997 году начал трудовую деятельность консультантом по налогообложению Ernst & Young.

С 1998 по 2013 год занимал различные должности в АО "Казкоммерцбанк", начиная со специалиста второй категории департамента инвестиционного банкинга до управляющего директора и члена правления.

С октября 2013 по июнь 2016 года являлся заместителем председателя правления ДБ АО "Сбербанк", курировал вопросы розничного бизнеса.  

С июня 2016 по май 2022 года работал в АО ДБ "Альфа-Банк" на должностях главного управляющего директора – члена правления и главы банка.

С мая по июнь 2022 года Андрей Тимченко занимал должность заместителя председателя правления АО ДБ "Есо Center Bank".

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