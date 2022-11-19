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Женщина погибла в ДТП на трассе Самара – Шымкент

Женщина погибла в ДТП на трассе "Самара-Шымкент" Фото: polisia.kz
В аварии, произошедшей на трассе Самара – Шымкент погибла женщина, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло сегодня, 19 ноября. Водитель автомобиля Kia Rio, не учитывая дорожно-метеорологические условия, не справился на скользком участке дороги с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

В результате ДТП 64-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, погибла на месте. 58-летний водитель с супругой госпитализированы.

Департамент полиции Актюбинской области предупреждает о резком ухудшении погодных условий – гололеде на дорогах. В связи с этим рекомендуется не выезжать в дальние поездки за пределы населенных пунктов.

"Если вы все-таки выехали в поездку, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения во избежание дорожно-транспортных происшествий". Пресс-служба ДП Актюбинской области

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