Женщина погибла в ДТП на трассе Самара – Шымкент
Фото: polisia.kz
В аварии, произошедшей на трассе Самара – Шымкент погибла женщина, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло сегодня, 19 ноября. Водитель автомобиля Kia Rio, не учитывая дорожно-метеорологические условия, не справился на скользком участке дороги с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.
В результате ДТП 64-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, погибла на месте. 58-летний водитель с супругой госпитализированы.
Департамент полиции Актюбинской области предупреждает о резком ухудшении погодных условий – гололеде на дорогах. В связи с этим рекомендуется не выезжать в дальние поездки за пределы населенных пунктов.
"Если вы все-таки выехали в поездку, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения во избежание дорожно-транспортных происшествий". Пресс-служба ДП Актюбинской области
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