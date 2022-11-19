Женщина погибла в ДТП на трассе Самара – Шымкент

В аварии, произошедшей на трассе Самара – Шымкент погибла женщина, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло сегодня, 19 ноября. Водитель автомобиля Kia Rio, не учитывая дорожно-метеорологические условия, не справился на скользком участке дороги с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

В результате ДТП 64-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, погибла на месте. 58-летний водитель с супругой госпитализированы.

Департамент полиции Актюбинской области предупреждает о резком ухудшении погодных условий – гололеде на дорогах. В связи с этим рекомендуется не выезжать в дальние поездки за пределы населенных пунктов.