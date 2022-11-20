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В СИЗО Павлодара избирателей сопровождает конвой

Голосование в СИЗО Павлодара Фото: Zakon.kz
В СИЗО Павлодара с раннего утра голосуют подозреваемые, обвиняемые и подследственные, сообщает Zakon.kz.

Следственно арестованных сопровождает конвой. Все проходит почти как на открытых избирательных участках. Но у кабинок голосования стоит охрана.

начальник Департамента УИС по Павлодарской области

Фото: Zakon.kz

"В целом проведена вся необходимая подготовительная работа. В том числе, документы восстановили. Все проходит почти как на открытых избирательных участках. Однако следственно арестованных сопровождает конвой, поскольку объект режимный. Но, конечно, в кабинки заходят строго по одному человеку", – сообщил Адлет Мустафинов, начальник Департамента УИС по Павлодарской области.

голосование в СИЗО Павлодара

Фото: Zakon.kz

В учреждении №63 смешанной безопасности к 8.30 свой гражданский долг исполнили почти 100 человек.

В семь часов утра началась работа на закрытом избирательном участке №120. Здесь свое избирательное право реализуют 146 человек. Из них 9 женщин, трое арестованных голосуют впервые – им недавно исполнилось по 18 лет.

голосование в СИЗО Павлодара

Фото: Zakon.kz

Данил Генералов находится в СИЗО в ожидании приговора. Он рассказал, что хотел бы отдать голос за кандидата на должность президента, находясь на свободе. Однако готов проголосовать и в заключении.

"Я это делаю, потому что когда-то выйду и хочу продолжить жить в стране, где у меня будет будущее", – говорит молодой человек.

О надеждах на лучшее говорит и арестованный Калибжарипов Жанибек, мечтающий начать новую жизнь и исправить совершенные ошибки.

Для проведения голосования установлены кабины для голосования, территориальной избирательной комиссией утвержден список наблюдателей, произведен закуп необходимых канцелярских товаров. Специальным отделом проведена работа по документированию тех граждан, кто не имел на руках удостоверений личности.

Всего в Павлодарской области 528 избирательных участков, в Павлодаре – 138.

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