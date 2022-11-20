Рыбакина завершила сезон на 4-м месте по призовым в WTA-Туре

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина завершила нынешний теннисный год на четвертой позиции среди лучших теннисисток мира по заработанным призовым суммам, сообщает Zakon.kz.

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22-я ракетка планеты в одиночном разряде Елена Рыбакина заработала за 2022 год сумму размером в 3 570 968 долларов. Это 4-й показатель среди ведущих теннисисток мира. В парном разряде счет казахстанки пополнился на 42 472 долларов. А всего Рыбакина в карьере заработала 6 360 958 долларов.

А лидером WTA-Тура по призовым, заработанным в нынешнем сезоне, стала первая ракетка планеты Ига Швентёк из Польши. Ее банковский счет пополнен 10-ю миллионами долларов, это самый лучший показатель не только среди женщин, но и среди мужчин.