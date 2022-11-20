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Силы терроризма хотели дестабилизировать обстановку: наблюдатель ШОС о выборах в Казахстане

ШОС, терроризм, выборы в Казахстане Фото: Zakon.kz
Заместитель директора Исполкома РАТС ШОС Артур Голованов заявил, что силы терроризма готовы были предпринять акции по дестабилизации обстановки накануне президентских выборов в Казахстане и в период их проведения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Артур Голованов как представитель антитеррористической структуры в составе ШОС отметил очень слаженную, масштабную работу, которую провели силы безопасности и правоохранительные органы Казахстана, чтобы обеспечить безопасность, мирные и спокойные условия для волеизъявления народа Казахстана.

"Борьба с терроризмом – это невидимый фронт, и мы не видим и не ощущаем ее до тех пор, пока органы правопорядка не проиграют. В нашем случае органы правопорядка Казахстана выполнили свой долг на самом высоком уровне: у нас есть информация о том, что силы терроризма готовы были предпринять акции по дестабилизации обстановки накануне выборов и в период их проведения. Но все эти попытки были сорваны, а все провокации успешно нейтрализованы". Заместителя Директора Исполкома РАТС ШОС Артур Голованов

По его словам, виновные лица задержаны и будут привлечены к ответственности согласно законодательству Казахстана.

"Народ Казахстан имеет все возможности для того, чтобы выразить свою волю и выбрать свое светлое будущее сознательно и единым коллективным фронтом". Артур Голованов

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