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После закрытия участков на территории Казахстана явка избирателей составила 69,43%

Казахстан выборы президента явка избиратели ЦИК РК Фото: Zakon.kz
На президентских выборах в Казахстане после завершения голосования на всей территории страны, по данным Центризбиркома на 22.00, явка избирателей составила  69,43%, передает корреспондент Zakon.kz.

Данные о предварительной явке избирателей на 22.00 по времени Астаны представил на брифинге Центризбиркоме заместитель председателя член ЦИК РК Константин Петров.  

 "По состоянию на 22.00 бюллетени для голосования получил 8 299 501 гражданин Казахстана, что составляет 69,43 % от общего числа включенный в списки для голосования ".Константин Петров

 

По данным территориальных избирательных комиссий регионов, Астаны, Алматы и Шымкента на 22.00 явка составила по регионам:

  • по области Абай – 80,18%,

  • по Акмолинской области – 78,81%,

  • по Актюбинской области – 72,81%,

  • по Алматинской области – 72,10%,

  • по Атырауской области – 70,87%,

  • по Западно-Казахстанской области – 68,67%,

  • по Жамбылской области – 79,57%,

  • по области Жетысу – 81,42%,

  • по Карагандинской области – 78,39%,

  • по Костанайской области – 79,28%,

  • по Кызылординской области –81,07 %,

  • по Мангыстауской области – 66,99%,

  • по Павлодарской области – 77,58%,

  • по Северо-Казахстанской области – 79,01%,

  • по Туркестанской области – 80,37%

  • по области Улытау – 75,48%,

  • по Восточно-Казахстанской области – 79,49%,

  • по Астане – 48,60%,

  • по Алматы – 28,72%,

  • по Шымкенту – 59,79%.

Избирательные участки закрылись на всей территории страны. Голосование еще продолжается на 44 участках при дипломатических представительствах Казахстана в ряде стран, это связано с разницей часовых поясов.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходило голосование на внеочередных выборах президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

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