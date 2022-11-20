После закрытия участков на территории Казахстана явка избирателей составила 69,43%
Данные о предварительной явке избирателей на 22.00 по времени Астаны представил на брифинге Центризбиркоме заместитель председателя член ЦИК РК Константин Петров.
"По состоянию на 22.00 бюллетени для голосования получил 8 299 501 гражданин Казахстана, что составляет 69,43 % от общего числа включенный в списки для голосования ".Константин Петров
По данным территориальных избирательных комиссий регионов, Астаны, Алматы и Шымкента на 22.00 явка составила по регионам:
по области Абай – 80,18%,
по Акмолинской области – 78,81%,
по Актюбинской области – 72,81%,
по Алматинской области – 72,10%,
по Атырауской области – 70,87%,
по Западно-Казахстанской области – 68,67%,
по Жамбылской области – 79,57%,
по области Жетысу – 81,42%,
по Карагандинской области – 78,39%,
по Костанайской области – 79,28%,
по Кызылординской области –81,07 %,
по Мангыстауской области – 66,99%,
по Павлодарской области – 77,58%,
по Северо-Казахстанской области – 79,01%,
по Туркестанской области – 80,37%
по области Улытау – 75,48%,
по Восточно-Казахстанской области – 79,49%,
по Астане – 48,60%,
по Алматы – 28,72%,
по Шымкенту – 59,79%.
Избирательные участки закрылись на всей территории страны. Голосование еще продолжается на 44 участках при дипломатических представительствах Казахстана в ряде стран, это связано с разницей часовых поясов.
20 ноября 2022 года в Казахстане проходило голосование на внеочередных выборах президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.