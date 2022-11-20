После закрытия участков на территории Казахстана явка избирателей составила 69,43%

На президентских выборах в Казахстане после завершения голосования на всей территории страны, по данным Центризбиркома на 22.00, явка избирателей составила 69,43%, передает корреспондент Zakon.kz.

Данные о предварительной явке избирателей на 22.00 по времени Астаны представил на брифинге Центризбиркоме заместитель председателя член ЦИК РК Константин Петров.

"По состоянию на 22.00 бюллетени для голосования получил 8 299 501 гражданин Казахстана, что составляет 69,43 % от общего числа включенный в списки для голосования ". Константин Петров

По данным территориальных избирательных комиссий регионов, Астаны, Алматы и Шымкента на 22.00 явка составила по регионам:

по области Абай – 80,18%,

по Акмолинской области – 78,81%,

по Актюбинской области – 72,81%,

по Алматинской области – 72,10%,

по Атырауской области – 70,87%,

по Западно-Казахстанской области – 68,67%,

по Жамбылской области – 79,57%,

по области Жетысу – 81,42%,

по Карагандинской области – 78,39%,

по Костанайской области – 79,28%,

по Кызылординской области –81,07 %,

по Мангыстауской области – 66,99%,

по Павлодарской области – 77,58%,

по Северо-Казахстанской области – 79,01%,

по Туркестанской области – 80,37%

по области Улытау – 75,48%,

по Восточно-Казахстанской области – 79,49%,

по Астане – 48,60%,

по Алматы – 28,72%,

по Шымкенту – 59,79%.

Избирательные участки закрылись на всей территории страны. Голосование еще продолжается на 44 участках при дипломатических представительствах Казахстана в ряде стран, это связано с разницей часовых поясов.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходило голосование на внеочередных выборах президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.