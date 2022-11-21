Госслужащие, имеющие более 30 млн тенге, должны положить их на счет в банк

В рамках всеобщего декларирования наличные деньги, превышающие 10 000-кратный размер МРП (более 30,6 млн тенге), должны размещаться на банковских счетах, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте госдоходов Алматы сообщили, что с 1 января 2023 года стартует второй этап всеобщего декларирования. Более 100 тыс. работников государственных учреждений и квазигосударственного сектора города Алматы и их супруги впервые подадут первоначальную декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00.

В ДГД пояснили, что к государственным учреждениям относятся учреждения и организации в сфере образования, дошкольного образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.

Квазигосударственный сектор – это государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними.

"В первоначальной декларации помимо имущества и активов за пределами РК отражаются доля участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги и т.д., а также наличные деньги, где указывается сумма, не превышающая предела 10 000-кратного размера МРП (30 630 000 тенге), при этом превышающая сумма должна быть размещена на банковских счетах до 31 декабря 2022 года", – пояснили в департаменте.

Декларацию можно представить через мобильное приложение eSalyq Azamat, портал электронного правительства (eGov.kz), а также через кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz).