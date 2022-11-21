Топ-5 лучших директоров по персоналу в Казахстане
В этот раз форум собрал свыше 300 первых руководителей и HR-директоров отечественных и зарубежных компаний. Организаторами форума выступили компании "Коммеск-Өмір", "Сентрас Коммеск Life" и Kazakhstan Growth Forum.
Номинация The Best HRD за достижения в области управления человеческим капиталом впервые учреждена в 2018 году в рамках платформы Kazakhstan Growth Forum.
В состав номинационного комитета, определившего лучших HRD, вошли эксперты в области управления персоналом, СЕО и владельцы бизнеса:
Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum;
Алина Алдамберген, председатель правления Казахстанской фондовой биржи;
Оксана Бричевская, генеральный директор HeadHunter KZ;
Юлия Кусиди, исполнительный директор ЕВРОБАК;
Гульмира Раисова, президент координационного совета Ассоциации HR-менеджеров;
Андрей Якунин, директор WE Partners;
Динара Танашева, партнер, руководитель практики налоговых и юридических услуг в Казахстане и Центральной Азии EY;
Раушан Райсханова, исполнительный директор Евразийской ассоциации корпоративного управления.
При отборе проектов эксперты опирались на такие критерии, как Strong Corporate Culture (сильная корпоративная культура); High Professional Standards (высокие профессиональные стандарты); Talent Management (развитие талантов, кузница кадров); Learning Experience (внутренние институты профессионального обучения); Community Impact (общественный вклад). Кроме того, при рассмотрении заявленных достижений и проектов экспертами номинационного комитета принимался во внимание общий уровень развития HR-функций в организации, которую представлял каждый номинант.
В итоге победу одержали Топ-5 HR-директоров:
Ксения Торопова, HRD Kolesa Group;
Берик Битабаров, главный директор по персоналу "Казахтелеком";
Анна Тимофеева, HRD Jusan Bank;
Айнура Кошоева, Chief People Officer TELE2/ALTEL;
Оксана Бондаренко, HRD CCI Казахстан.
Лауреаты номинации отметили, что стать лучшими и получить признание им помогла поддержка и работа всей HR-команды, осознание важности своей работы с людьми и ее взаимосвязи со стратегическими целями компании, реализация себя в любимом деле.
По мнению главы оргкомитета HR-форума, председателя правления "Коммеск-Өмір" Олега Ханина, победа в номинации THE BEST HRD престижна и почетна для директоров по персоналу.
"Это подтверждение и признание личных заслуг и корпоративных достижений, продвижение бренда работодателя, распространение лучшего опыта управления людьми и поддержка со стороны HR-сообщества. Поздравляем победителей номинации The Best HRD 2022!"Олег Ханин