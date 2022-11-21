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Топ-5 лучших директоров по персоналу в Казахстане

Конкурс Фото: организаторы Kazakhstan HR-forum
В Алматы 16 ноября в рамках юбилейного Kazakhstan HR-forum 2022, который состоялся в десятый раз, прошла церемония награждения победителей номинации The Best HRD.

В этот раз форум собрал свыше 300 первых руководителей и HR-директоров отечественных и зарубежных компаний. Организаторами форума выступили компании "Коммеск-Өмір", "Сентрас Коммеск Life" и Kazakhstan Growth Forum.

Номинация The Best HRD за достижения в области управления человеческим капиталом впервые учреждена в 2018 году в рамках платформы Kazakhstan Growth Forum.

В состав номинационного комитета, определившего лучших HRD, вошли эксперты в области управления персоналом, СЕО и владельцы бизнеса:

  • Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum;

  • Алина Алдамберген, председатель правления Казахстанской фондовой биржи;

  • Оксана Бричевская, генеральный директор HeadHunter KZ;

  • Юлия Кусиди, исполнительный директор ЕВРОБАК;

  • Гульмира Раисова, президент координационного совета Ассоциации HR-менеджеров;

  • Андрей Якунин, директор WE Partners;

  • Динара Танашева, партнер, руководитель практики налоговых и юридических услуг в Казахстане и Центральной Азии EY;

  • Раушан Райсханова, исполнительный директор Евразийской ассоциации корпоративного управления.

При отборе проектов эксперты опирались на такие критерии, как Strong Corporate Culture (сильная корпоративная культура); High Professional Standards (высокие профессиональные стандарты); Talent Management (развитие талантов, кузница кадров); Learning Experience (внутренние институты профессионального обучения); Community Impact (общественный вклад). Кроме того, при рассмотрении заявленных достижений и проектов экспертами номинационного комитета принимался во внимание общий уровень развития HR-функций в организации, которую представлял каждый номинант.

В итоге победу одержали Топ-5 HR-директоров:

  • Ксения Торопова, HRD Kolesa Group;

  • Берик Битабаров, главный директор по персоналу "Казахтелеком";

  • Анна Тимофеева, HRD Jusan Bank;

  • Айнура Кошоева, Chief People Officer TELE2/ALTEL;

  • Оксана Бондаренко, HRD CCI Казахстан.

Лауреаты номинации отметили, что стать лучшими и получить признание им помогла поддержка и работа всей HR-команды, осознание важности своей работы с людьми и ее взаимосвязи со стратегическими целями компании, реализация себя в любимом деле.

По мнению главы оргкомитета HR-форума, председателя правления "Коммеск-Өмір" Олега Ханина, победа в номинации THE BEST HRD престижна и почетна для директоров по персоналу.

"Это подтверждение и признание личных заслуг и корпоративных достижений, продвижение бренда работодателя, распространение лучшего опыта управления людьми и поддержка со стороны HR-сообщества. Поздравляем победителей номинации The Best HRD 2022!"Олег Ханин

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