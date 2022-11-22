Жертвами землетрясения в Индонезии стали 162 человека, большинство из них дети

Власти Индонезии сообщили о том, что число погибших во время землетрясения, которое произошло накануне выросло до 162 человек, сообщает Zakon.kz

По информации телеканал Kompas.tv губернатор индонезийского округа Чианджур Ридван Камил отметил, что большинство погибших — дети. Потому что много детей было в здании медресе, когда произошло землетрясение.

В результате стихии тяжелые ранения получили 326 жителей региона, почти 13,8 тысячи человек удалось эвакуировать. От землетрясения пострадали более 2,3 тысячи домов.

Ранее сообщалось о 44 погибших, сейчас их число неумолимо растет.

В Индонезии с населением более 270 миллионов часто происходят землетрясения, извержения вулканов и цунами из-за линий разлома в Тихоокеанском бассейне.