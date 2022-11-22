Курс доллара немного снизился на торгах 22 ноября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,75 тенге, снизившись на 0,74 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 7,62 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился до 64,72 тенге (-0,08).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 473,93 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463-466,5 тенге, евро – по 473-478 тенге, российские рубли – по 7,23-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 22 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на сорт Brent выросла на 0,46% и составила 87,85 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь поднялась на 0,35%, до 80,32 доллара за баррель.