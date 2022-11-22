Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара немного снизился на торгах 22 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,75 тенге, снизившись на 0,74 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 7,62 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился до 64,72 тенге (-0,08).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 473,93 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463-466,5 тенге, евро – по 473-478 тенге, российские рубли – по 7,23-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 22 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на сорт Brent выросла на 0,46% и составила 87,85 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь поднялась на 0,35%, до 80,32 доллара за баррель.

Читайте также

Тенге вытесняет лидеров с российской биржи

Нужно ли платить налоги при покупке и продаже криптовалюты в РК

Центры занятости будут субсидировать оплату труда людей с инвалидностью

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Напиток
О побочных эффектах чая рассказали ученые
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления