Казахстан пригласили на новый мировой турнир по теннису – United Cup

Казахстанские теннисисты попали в список 18 команд нового смешанного командного турнира – United World Cup. Состязания пройдут с 29 декабря по 8 января в трех городах Австралии: Брисбене, Перте и Сиднее, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская сборная попала в квартет B, где сыграет со сборными Польши и Швейцарии, передает пресс-служба ФТК. Честь страны на этом престижном турнире будут защищать Александр Бублик, Тимофей Скатов, Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева и Гозаль Айнитдинова.

Окончательный список команд, которые разыграют первый Кубок United Cup, выглядит так:

Группа A: Греция, Бельгия, Болгария.

Группа B: Польша, Швейцария, Казахстан.

Группа C: США, Германия, Чехия.

Группа D: Испания, Австралия, Великобритания.

Группа E: Италия, Бразилия, Норвегия.

Группа F: Франция, Хорватия, Аргентина.