Казахстан пригласили на новый мировой турнир по теннису – United Cup
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Казахстанская сборная попала в квартет B, где сыграет со сборными Польши и Швейцарии, передает пресс-служба ФТК. Честь страны на этом престижном турнире будут защищать Александр Бублик, Тимофей Скатов, Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева и Гозаль Айнитдинова.
Окончательный список команд, которые разыграют первый Кубок United Cup, выглядит так:
Группа A: Греция, Бельгия, Болгария.
Группа B: Польша, Швейцария, Казахстан.
Группа C: США, Германия, Чехия.
Группа D: Испания, Австралия, Великобритания.
Группа E: Италия, Бразилия, Норвегия.
Группа F: Франция, Хорватия, Аргентина.