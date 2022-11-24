Парламент принял поправки в Налоговый кодекс Казахстана

Парламент Казахстана 24 ноября принял в двух чтениях поправки в Налоговый кодекс страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, первый блок поправок касается снижения нагрузки на фонд оплаты труда. По его словам, на сегодняшний день из фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления.

"Предлагается эти платежи объединить в один. Он будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющих специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа". Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку.

Второй блок поправок связан с изменениями в отраслевых законодательствах. Законопроектом предлагается установить госпошлины при обращении в Конституционный суд и освобождение от них социально уязвимых слоев населения.

Следующая норма направлена на стимулирование отечественных товаропроизводителей. Предложена норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства.

"Для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара-сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара", – добавил министр национальной экономики.

Также законопроектом предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при оказании услуг магистральной железнодорожной сети пассажирским перевозчикам с применением нулевого тарифа.

В сфере гражданской авиации вносятся нормы по исключению сборов за выдачу сертификатов, так как услуги оказываются самофинансируемой организацией.

"Также предлагается расширение применения нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов. Сейчас льгота действует только для аэропортов. А для развития автомобильных перевозок предлагается освобождение от сбора за первичную регистрацию седельных тягачей годом выпуска до 7 лет". Алибек Куантыров

Кроме того, новыми поправками исключаются налоговые риски при получении вознаграждения за сообщение о фактах невыдачи чека, списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья.