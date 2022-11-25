В Казахстане будут вести учет ставок казахстанцев в букмекерских конторах и тотализаторах

Министерство культуры и спорта разработало Правила приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, сообщает Zakon.kz.

Правила предусматривают, что букмекерские конторы и тотализаторы принимают ставки на пари (в том числе электронные) по каждому участнику пари через соответствующую кассу букмекерской конторы или тотализатора.

При этом букмекерской конторе или тотализатору не допускается принимать ставки за счет денег, не учтенных в центре учета ставок. Указывается, что прием наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, между участником пари и букмекерской конторой или тотализатором, включая выплату выигрыша, без участия центра учета ставок запрещается.

Предусматривается, что Центр учета ставок будет отказывать в приеме платежей от или в пользу лица, находящегося в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари, с направлением соответствующего уведомления об отказе.

Аппаратно-программные комплексы букмекерских контор и тотализаторов обеспечивают в онлайн-режиме передачу в центр учета ставок сведений:

по участникам пари – ФИО, ИИН, дата принятия и сумма ставки, сумма и дата выигрыша, сумма и дата выплаты выигрыша, денежный эквивалент выигрыша, фискальные данные в соответствии с пп.14) ст.165 Налогового кодекса;

по организаторам игорного бизнеса – наименование юридического лица, БИН, юридический адрес, вид объекта налогообложения, вид кассы (наземная/электронная), место нахождения кассы, принявшей ставку.

Учет информации осуществляется уполномоченным органом для передачи в налоговые органы и органы по финансовому мониторингу в онлайн-режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования с применением закрытого протокола, а также формирования статистической и аналитической информации о деятельности букмекерских контор и тотализаторов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 декабря.