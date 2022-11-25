Жители Казахстана поделились опытом изучения госязыка

Жители Казахстана рассказали о том, как изучают государственный язык, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия", вероятное введение знания казахского языка в перечень критериев для получения гражданства Казахстана, о котором заговорили в Парламенте и Правительстве, наверняка повысило спрос на различные языковые курсы.

Впрочем, и без того можно констатировать, что в последние годы именно эта образовательная сфера у нас очень бурно развивается.

Абдул Керим Абдул Фати – музыкант из Нигерии. Какое-то время жил в Азербайджане, Грузии, Турции, Голландии, в Дубае, а потом приехал в Казахстан и остался. Здесь он уже 8 лет и называет себя "обычным казахским парнем".

Он полюбил местную музыку, с ее помощью учил язык, и теперь сам пишет песни на казахском.

"Мы, живя в Казахстане, уже имеем среду, но рыба не ловится. Крючочков, удочек нет. Что я даю? Удочки, крючочки". Музыкант из Нигерии Абдул Керим Абдул Фати

Полиглот, руководитель языкового центра Владислав Тен – врач по образованию. Когда-то начал изучать языки один за другим. Сейчас в его арсенале их 30. 5 из них знает на уровне родного. Казахский – единственный язык, который Владислав выучил специально, чтобы его преподавать. Причем всего за один год. Начал с того, что слушал речь по 7-8 часов в день.

Как?

Наушники, я постоянно сижу на наушниках. Куча сериалов, куча интервью, я все нашел. И вы найдете.

Вы предлагаете мыть посуду и слушать?

Конечно. Понимаю-не понимаю – слушаю.

Занятие с Владиславом Теном ради интереса посетил и шеф-редактор программы "Айна" Первого канала "Евразия" Олжас Сайлаубекулы, который владеет казахским в совершенстве.

"Для начинающего это было интересно, это было заметно сразу: после одного примера – второй пример он уже мог сам решить. То есть результат налицо. Прошло всего 5 минут". Олжас Сайлаубекулы

Свой подход Владислав называет медико-педагогическим.

"Если технологически не подойти к процессу, можно всю жизнь учить, но так и не выучить ни одного языка". Полиглот, руководитель языкового центра Владислав Тен

При этом все всегда начинается с личной мотивации, считает полиглот. Так было и с дизайнером Яной Метленко, которую знакомый режиссер когда-то пригласил поработать на съемках фильма.

"Мы ездили очень далеко за город в аул и там жили в доме у семьи. Все – и команда – разговаривали на казахском языке. С одной стороны, ты понимаешь, потому что ты живешь в стране, но все равно хотелось прочувствовать диалект". Дизайнер одежды Яной Метленко

Тогда Яна решила: надо учить. А позже открыла в своей творческой студии курсы дизайна на казахском, чтобы помочь молодым и талантливым.

Вы когда-нибудь видели комиксы по сюжетам народных эпосов и легенд? У нас появилась их целая серия.

"DC, Marvel выпускают своих супергероев, а у нас, у казахов, были свои супергерои. Алпамыс батыр, например. Я сама помню в школе – там было 90 страниц, и мы должны были изучить этот эпос. А через наши комиксы можно с картинками изучить казахский". Заместитель директора Фонда развития государственного языка Шырын Туганбаева

Красочные картинки плюс простой слог – то, что может привлечь не только любителей комиксов, но и молодежь в принципе. Команда проекта Soyle.kz ищет такие новые и незаурядные способы популяризации госязыка. Например, через те самые песни, под которые все казахстанцы весело танцуют на тоях и уже знают наизусть. Можно знакомиться с языком и через сериалы и фильмы.

Любому языку нужен интересный и качественный контент. Чем больше его будет на казахском языке, тем больше людей захотят его выучить, чтобы этот контент понимать.

В Министерстве просвещения нестандартным методам только рады – как дополнительным источникам знаний.

"Интересно детям, они увлекаются, они читают. Казахским языком в школе позанимались, но нужно и во второй половине дня его тоже развивать. И вот в помощь эти дополнительные методы". Заместитель председателя Комитета среднего образования Жомарт Карамбаев

Сейчас на государственном языке знания получают 67% казахстанских школьников.

"Более 52 тысяч учеников других национальностей учатся в школах с казахским языком обучения. Преподавание нужно сделать более интересным, более увлекательным. Самое главное – это педагог". Заместитель председателя Комитета среднего образования Жомарт Карамбаев

Кто ищет, тот всегда найдет. Даже в TikTok. Дмитрий Ромащенко – тот самый учитель, который стал популярным, создавая не забавный, а полезный контент. И для детей, и для взрослых.

"Это было жаркое лето, делать было нечего. И я стал записывать различные ролики, и они стали набирать хорошие просмотры". Преподаватель казахского языка Дмитрий Ромащенко

Дмитрий вырос в русскоговорящем поселке, но у него были хорошие учителя, которые смогли по-настоящему вдохновить. И после 11 класса он решил стать преподавателем казахского языка.

"Нелегко, это был сложный путь. Первый, второй курс я сидел, отмалчивался, начал говорить только в конце второго курса... Нас много таких было, и с каждым годом нас все больше и больше. Қазақ тілі уже становится востребованным гораздо больше, чем это было год назад. Как-то национальное самосознание пробуждается". Дмитрий Ромащенко

Пандемия коронавируса научила нас многому. В том числе, получать знания в формате онлайн. Чтобы попасть на занятие, больше не нужно собираться, тратить на дорогу время и деньги. Достаточно иметь компьютер или телефон с подключением к интернету. Слушать онлайн-уроки по казахскому языку можно во время перерыва на работе, в уютном кафе за чашечкой ароматного кофе и даже за уборкой или приготовлением ужина.

В режиме онлайн вот уже полгода совершенствует свой казахский ведущая шоу "Доброе утро, Казахстан" на Первом канале "Евразия" Амината Уэдраого. Она – в Алматы, ее преподаватель – в Атырау. Но две тысячи километров им совсем не мешают.

Еуразия Бірінші арнасына Атыраудан сәлем!

Скажите по секрету, как Вы оцениваете мои знания казахского языка, какой у меня уровень?

Менің ойымша, қазақшаңыз жақсы, тамаша!

"Где-то сложно, где-то медленно, но иду в магазин и прошу тот или иной товар на казахском языке... Мен үйреніп жатырмын, маған өте ұнайды". Ведущая шоу "Доброе утро, Казахстан" на Первом канале "Евразия" Амината Уэдраого

Языку все возрасты покорны – на своем примере доказывают и пенсионеры. В Центре активного долголетия Караганды. Многие из них впервые заговорили на казахском только здесь. Своим маленьким успехам радуются, как дети.